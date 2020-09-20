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Hayat Rüyasında gördüğü şahmeranı 23 yıldır resmediyor
AKTÜEL

Rüyasında gördüğü şahmeranı 23 yıldır resmediyor

Mardin'de, bakır işleme ustası Emrah Özcan, ilkokul döneminde rüyasında görüp konuştuğu, efsaneye göre Anadolu'da yaşadığı düşünülen yılan gövdeli kadın 'Şahmeranı 23 yıldır bakır ve cama resmediyor. Şahmeran resmetme sanatına bir rüyayla başladığını anlatan Özcan, "Küçükken Mardin'in eski kültürlerini yansıtmak amacıyla bir proje yapmak istedim. Bir şahmeran tablosu buldum. Babama bunun ne olduğunu sordum, bana hikayesini anlattı. Çok etkilendim. Gece uyuduğumda rüyamda şahmeranı görüp konuştum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Emrah Özcan, Şahmeranın ne olduğun Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlere anlatıyor.
Emrah Özcan, Şahmeranın ne olduğun Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlere anlatıyor.

Mardin'de yaşayan Emrah Özcan, çocukluk yaşında rüyasında görüp etkisinde kalan, efsaneye göre Anadolu'da yaşadığı düşünülen şahmeranı 23 yıldır resmediyor.

Ata mesleği bakır işleme ve cam sanatıyla işleyen Özcan, bu uğraşına Şahmeran'ı rüyasında gördükten sonra başladığını söyledi.

'Rüyamda konuştum'

İlkokul çağından bu yana, hem dededen hem babadan öğrendiği mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Özcan, Şahmeran resmetme sanatına başlamasını şöyle anlattı:

"Küçükken Mardin'in eski kültürlerini yansıtmak amacıyla bir proje yapmak istedim. Bir şahmeran tablosu buldum. Babama bunun ne olduğunu sordum, bana hikayesini anlattı. Çok etkilendim. Gece uyuduğumda rüyamda şahmeranı görüp konuştum. Hatta onunla konuştum rüyamda. Çok etkilendim. Şu an bunu anlatırken bile etkileniyorum. O zamanlar bizim okulda vitray çalışması vardı. Benim de resmim o dönemden beri iyiydi. Şahmeranı çizmeye başladım. Çok dikkat çekti, ustaların onayını aldı. O günden sonra şahmeranı bakıra ve cama işlemeye başladım. Sonrasında Şahmeran, Mardin'de tanıtılmaya başlandı."

DHA
Ata mesleği bakır işleme ve cam sanatıyla işliyor.

Şahmeran duası bile var

Şahmeranın ne olduğun Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistlere anlattıklarını söyleyen Özcan, "Gelen turistlere, misafirlere bunun hikayesini anlatıyoruz gerektiğinde. Bu hikaye öncelikle bir aşk hikayesidir.

Efsaneye göre, şahmeran, yanında 7 yıl beslediği gence aşk duyuyor. Mardin'deki inanışı uğur, bereket getirdiğini söyleyenler var. Hatta duası bile var. İran’ın bir kesiminde kutsal sayıldığı söyleniyor. Doğunun efsanesi zaten. Farsça ve Kürtçe Şahı Meran yani yılanların şahı demek oluyor. 7 başlı yılanmış. Biz elimizden geldiğince şahmeranı güzel yapmaya çalışıyoruz. Mardin'i simgeleyen birçok deseni vardır. Örneğin çerçevesinde üzüm yiyen güvercinler yapıyoruz. Bu güvercinin barış, üzümün bereket olduğunu anlatıyor" dedi.

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