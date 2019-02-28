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Sabah ezanı saatleri değişti! Sabah ezanı kaçta okunuyor?

Sabah ezanı saati değişti

Kasım ayında sabah ezanı ve sabah namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değiştirilmişti. 1 Mart Cuma itibariyla sabah ezanı saatlerinde eski sisteme geri dönülecek. Ezan, imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunacak ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza durulacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Antalya, Şanlıurfa namaz vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabah ezanı, güneşin doğmasına bir saat kala okunacak.
Sabah ezanı, güneşin doğmasına bir saat kala okunacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirmişti. Kasım ayında yapılan değişiklikle ezan imsak vaktinde okunuyordu.

Yarın sabahtan itibaren sabah ezanı için yeniden eski sistem uygulanacak. Yani sabah ezanı imsak vaktinde değil güneşin doğmasına bir saat kala okunacak ve güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle namaza durulacak.

Değişiklik 1 Mart Cuma sabahı ilk kez uygulanacak.

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Sabah namazı güneşin doğmasına yarım saat kala cemaatle kılınacak.

Sabah namazının önemi

Hz. Peygamber (asm) sabah namazlarına çok önem vermiş ve bunların hiç bir zaman kaçırılmamasını tavsiye buyurmuşlardır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:

“Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur.”

Bir başka hadiste de şöyle buyruluyor:

  • "Bir grup melek geceleyin, diğer bir, grup da gündüz ard arda size gelirler ve aranızda kalırlar. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştuktan sonra (gündüz) aranızda kalmış olanlar semaya çıkarlar. Rabbleri kullarının halini en iyi bilen olduğu halde meleklere "Kullarımı ne halde bıraktınız?" diye sorar. Onlar da "onları namaz kılarken bıraktık, zaten namaz kılarken bulmuştuk" cevabını verirler; Biriniz ikindi namazından bir secdeyi gün batmadan evvel yetiştirecek olursa, namazını tamamlasın. Sabah namazından da bir secdeyi gün doğmadan yetiştirecek olursa, namazını tamamlasın."

Sabah namazı, 2 rekat sünnet 2 rekat farz olmak üzere 4 rekat kılınıyor.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Kim iki bürdeyi kılarsa cennete girer. İki bürde: Sabah ve ikindi namazıdır.”(Buhari Fethu’l-Bari: 2/52)

Sabah namazı kaç rekat?

Sabah namazı, iki rekat sünnet, iki rekat farz olmak üzere 4 rekattır. Sabah namazının sünneti ile farzı arasında kılınış açısından bir fark yok sayılır. Sadece niyet edilirken sabah namazı sünnetini veya sabah namazı farzını şeklinde bir fark vardır.

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