Sadece vatanın değil bölgenin sigortası

Dünyada yeni denge çabaları 2024’te hız kazanırken Türkiye’de savunma, güvenlik ve dış politikada aldığı tedbirlerle yeni dünya düzenine hazırlanıyor. Özellikle savunma ve güvenlik alanlarında Türkiye’nin aldığı tedbirler 2024 yılında artarken yeni yılda da bunlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Sınırlarını beton duvar, hendek, tel, kule gibi fiziki, termal kamera gibi teknoloji cihazları ile set set güvence altına alan Türkiye, ülke güvenliğini askeri ve diplomatik tedbirlerle de pekiştirdi.

TERÖR IRAK’A ‘KİLİTLENDİ’

Irak kuzeyinde Zap’ta kilidin kapatılması ve Suriye’de Esed rejiminin devrilmesi, Irak’la mutabakat zaptı imzalanması sonrası terör örgütü PKK/YPG’nin birçok noktada güç kaybederek çekilmesi Mehmetçik’in yıllardır sürdürdüğü mücadeleye katkı sağladı.

YENİ KONSEPT TUTTU

Terörü sınır ötesinde karşılama konsepti önemli başarılar verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, tehditleri sınırlara dayanmadan, kaynağında yok etme stratejisiyle savunma ve güvenlik önlemleri çerçevesinde, terörle mücadelesini sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda, terör örgütü yurt içinde bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden Türkiye’ye yönelik saldırılar engellenirken sınırlara kurulmak istenen terör koridorunun önüne geçilmiş oldu. Bu kapsamda, 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, 2 bin 564 terörist etkisiz hâle getirildi.

HUDUTLARDA KAÇAK AVI

Sınır güvenliğindeki önlemlerini her sene artırmaya devam eden Türkiye, hudutların güvenliğinde zirveye yaklaştı. Hudutlar, duvar, bariyer, tel örgü gibi fiziki yapılanmalarla ve elektronik donanımlarla kuş uçurtulmayacak şekle büründü.

Halihazırda 911 km’lik Suriye sınırının tamamında 1’nci hat fiziki engel sistemleri modüler beton duvar (837 km) ve yüksek güvenlikli tel çit (74 km) ile kapatıldı. Suriye sınırının 578 km’lik kısmında ise 2’nci hat fiziki engel sistemi (Gövdesi Güçlendirilmiş Tel Çit) imalatının yapımı tamamlanırken, kalan 333 km’lik kısmının yapımına yönelik çalışmalar planlanıyor.

Ayrıca Suriye sınır hattı boyunca ihtiyaç duyulan yerlerde 7 m genişlik ve derinliğe sahip 100 km hendek inşa edildi. İran sınırının 455 km’lik bölümünde planlanan Modüler Beton Duvar ve devriye yolu imalatının 335 km’si ile düzensiz göçmenlerin kullanabileceği güzergâhlara hendek kazma faaliyetleri (442 km tamamlanan/456 km planlı) büyük oranda tamamlandı. Böylece

her iki sınır hattındaki hendek inşa çalışmaları %97 oranına ulaştı. Bu kapsamda hudutlardaki başarı rakamlara da yansıyor.

1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 89 bin 802 kişinin geçişi engellenirken, yakalanan 12 bin 960 düzensiz göçmen ile 266 terör örgütü mensubu ve 801 kg uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

TATBİKATTAN TATBİKATA

Sınır içi ve dışında teröre nefes aldırmayan Mehmetçik, bu başarısını tatbikattan tatbikata koşmasına bağlı. Türk Silahlı Kuvvetleri, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra karada, denizde, havada ve siber alandaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırdı. Personelinin niteliklerini geliştirmek maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerimizi de aralıksız sürdüren Mehmetçik, Ekim 2023’ten beri millî ve uluslararası ölçekte 177 tatbikata katıldı.

65 BİN SORTİ 103 BİN SAAT UÇUŞ

2023 yılında, Kara Kuvvetleri, 10 bölgede aynı anda harekât ederken, Deniz Kuvvetleri; 122 bin 567 saat seyir gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri ise 65 bin 118 sorti / 103 bin 125 saat uçuş / nakliye-ulaştırma uçakları ile de 12 bin 114 sorti yaptı. Öte yandan bölgesel ve küresel barışa destek faaliyetleri kapsamında 19 farklı bölgede 16 görev yapılıyor.

DOĞAL AFETLERDE YARDIMA KOŞTU

Orman yangınlarının söndürülmesinde Bakanlık envanterindeki hava araçlarının kullanılmasına yönelik her an hazır bulunacak şekilde 2 uçak ve 18 helikopterden oluşan Hava Rezerv Gücü kuruldu. Bu kapsamda 295 pilot ve 304 teknisyene yangın söndürme eğitimi verildi. 2024 yılında 35 büyük orman yangınına 114 helikopter ile 3.558 sorti ve 7.357 ton su atımı yapılarak destek sağlandı.

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