Sadeddin Sırrı ilahileri tamamlandı

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümünde görevli Erdaş, tekke musikisinde kaybolmaya yüz tutmuş eserler üzerine çalışmalar yapıyor. Onlardan birisi olan tekli, Üsküp Rifâî Âsitânesi postnişinlerinden ve Yahya Kemal’in ilk Farsça hocası Sadeddin Sırrı Efendi’ye ait. Tekli sayesinde Sırrı’nın bestelenmiş eserlerinin tamamı kayda alınmış oldu. Sırrı’nın bestelenmiş eserleri üzerine bir makale hazırlayan akademisyen, ardından “Sadeddin Sırrı İlahileri” isimli bir albüm çıkardı. Erdaş, albüme girmeyen “Kudret Kandili” eserini ise geçtiğimiz hafta yayınladı. Kendisinin seslendirdiği esere müzisyen eşi Fatih Erdaş bağlamasıyla eşlik etti.

KONSERDE SESLENDİRDİ

Sadeddin Sırrı Efendi’nin uzun zamandır sadece tekkelerde icra edilen bu eseri ilk kez kayda alınması açısından önem arz ediyor. “Kudret Kandili”nin teknik aksaklıklar nedeniyle albümde yer alamadığını belirten Şeyda Erdaş, eserin kendine has unsurlar taşıdığını ve bu nedenle önemli olduğunu şu sözlerle aktardı: “Amacımız eserin repertuvara katılması, kaybolup gitmemesiydi. Albümü İstanbul’a gelmiş Üsküplü Rifâîlerin okuduğu ilahilerden derlemiştik. Bu eser hem serbest okunması hem karakteristik yapısı nedeniyle kendine has bir ilahi.”

Safiye Şeyda Erdaş, geçtiğimiz akşam Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde verdiği konserde eseri ilk kez seslendirdi. Filistin’de yaşanan soykırıma da dikkat çeken Erdaş “İsrail, tüm dünyaya toplu bir travma yaşatıyor. Bugün insanlık namına tüm değerler, kültürel güzellikler katledilen insanlarla birlikte yok olup gidiyor” dedi. Esere ilişkin yayın ve notalar Yöktez ya da Dergi Park’tan incelenebilirken, Üsküp Rifaîlerinden derlenen, güftesi Sadeddin Sırrı Efendi’ye ait tekke ilahisi “Kudret Kandili” ise dijital platformlardan dinlenebilecek.







