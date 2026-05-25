Mide ve bağırsak hastaları kurban etini hemen tüketmemeli, etler buzdolabında birkaç gün dinlendirildikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirilmelidir.

Kolesterol ve kalp-damar hastalığı riski taşıyan bireyler, sakatat tüketiminden kesinlikle uzak durmalıdır.

Mutfakta çapraz bulaşma riskini önlemek için çiğ etin temas ettiği yüzeylerde ve kesme tahtalarında başka gıdalar doğranmamalı, çözdürülen etler tekrar dondurulmamalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla halk sağlığını korumak amacıyla kapsamlı bir beslenme ve gıda güvenliği rehberi yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada, bayram süresince hem sağlıklı bireylerin hem de kronik hastaların metabolizma dengesini korumak için yiyecek seçimine ve porsiyon miktarlarına özen göstermesi gerektiği ifade edildi.

Risk grupları için et tüketimi uyarıları

Bakanlık uzmanları, yeni kesilmiş hayvan etlerindeki sertliğin pişirme ve sindirim aşamalarında zorluklara yol açabileceğine dikkat çekti. Bu bağlamda, sindirim problemi yaşayan ile mide ve bağırsak rahatsızlığı bulunan bireylerin kurban etini hemen tüketmek yerine buzdolabında birkaç gün dinlendirmesi gerektiği belirtildi.

Pişirme yöntemi olarak ise sindirimi daha kolay olan haşlama veya ızgaranın tercih edilmesi önerildi. Ayrıca, kolesterol ile kalp ve damar hastalığı riski taşıyan kişilerin sakatat tüketiminden kaçınması gerektiğinin altı çizildi.

Saklama koşulları ve çapraz bulaşma riski

Etlerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi sürecinde uyulması gereken gıda hijyeni kuralları da açıklamada detaylandırıldı. Hayvan kesiminde hijyen standartlarının ihmal edilmemesi gerektiği hatırlatılırken, etlerin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

Mutfaklarda çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla, çiğ etin temas ettiği bıçak ve kesme tahtalarında sebze, meyve veya ekmek gibi farklı gıdaların kesinlikle işlem görmemesi gerektiği ifade edildi.

Etlerin büyük kütleler yerine küçük porsiyonlar halinde buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerektiği hatırlatılırken; dondurulduktan sonra çözdürülen etlerin bakteriyel üreme riskine karşı yeniden dondurulmaması ve hemen pişirilmesi gerektiği belirtildi.

Kahvaltı ve sıvı tüketimi ihmal edilmemeli

Açıklamada, bayram sabahlarına süt ürünleri ve tam tahıllı ekmeklerden oluşan dengeli bir kahvaltıyla başlanması tavsiye edildi. Kırmızı etin tek başına değil, C vitamini ve lif açısından zengin sebze veya salatalarla birlikte tüketilmesinin beslenme dengesi açısından daha sağlıklı bir yöntem olduğu hatırlatıldı.

Yetkililer, artan tatlı ve hamur işi tüketimine karşı ölçülü olunmasını, günlük su ihtiyacının karşılanmasını ve sağlıklı yaşam rutininin bir parçası olarak günde en az 30 dakikalık yürüyüşler yapılmasını önererek açıklamayı sonlandırdı.







