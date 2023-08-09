Sağlıkta şiddete karşı erken uyarı sistemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik ikinci ‘Beyaz Reform’ döneminin başladığını belirtti. Hastanelerde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Koca, “Bu, en temel işlerimizden birisi. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz, İçişleri Bakanlığımız ile birlikte tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma ‘Beyaz Kod’ öncesi bir ara uyarı ve ön haber sistemi. Biliyorsunuz ‘Beyaz Kod’ da adli ve kolluk süreci derhal başlıyor. Ama ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz. Orada hastane emniyetini, güvenliğini ve ilgili idarecileri devreye sokacak bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bunun için bir yazılım hazırlanıyor. ‘Beyaz Kod’da hukuki süreç devreye giriyor. Bu süreçle karakol dahil olmak üzere haberdar edilmiş olunuyor. Yazılımın bitmesiyle bu durum, öncül şiddet eylemini önleme anlamında yeni bir yaklaşım” diye konuştu.





YENİ DÜZENLEMELER VAR

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili birçok şey yaptıklarını kaydederek, “Hatalı tıbbi uygulama (Malpraktis) yasası gibi sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin katalog suçlara alınması gibi mahsuplaşmanın artık olmaması gibi herkesin sabit taban ücreti ve teşvikten alabilir hale gelmiş olması gibi asistanların nöbet sayısı ve süresinin 24 saatten fazla olmaması dahil olmak üzere birçok düzeltmeleri yaptık. Ancak; esas bundan sonra yapılması gereken düzenlemeler var. Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Cumhurbaş-kanımızın, Tıp Bayramı’nda bu konuda müjdesi vardı. Emekliliğe sayılacaktı bu; ama henüz yapılmadı. Yapılsın gayreti içindeyiz. Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32’ydi. Uzmanlarda 4,5, pratisyenlerde 2,25, asistanlarda 3,40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise 0,32 idi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15’te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. Tüm sağlık çalışanları için bu oranın en azından bir kat artırılması gerekiyor. Yan dal uzmanlarının da taban ücretinin farklılaştırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.





TAVAN ORANLARININ DÜZENLENMESİ GEREKİYOR

Düzenlemelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyleyen Koca, şöyle devam etti: “Hepsi için taban ücretinin artırılması; ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek, çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Ayrıca tavan oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor. Aile hekimliğiyle ilgili cari ödemeler sorun olmaya başladı. Aile hekimliği uzmanlarının da uzman gibi görülerek taban ücretlerinin uzman katsayı-sına çıkarılması, ayrıca teşvik sisteminin de artırılarak koruyucu hekimlikle ilgili de teşvik sisteminin biraz daha aktif devreye girmesi gerektiği

kanaatindeyiz.”



