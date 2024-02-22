Sahneleri kapatıp kadroları şişiriyor

Ekrem İmamoğlu ve ekibi göreve geldiğinden beri suların bir türlü durulmadığı İBB Şehir Tiyatroları, yeni bir skandala daha imza attı. Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever imzasıyla Sosyal medyalarında yayınladıkları metinde, işçi kadrosunda çalışan kişilerin A Kadro’ya yani “Sanatkâr Memur” kadrosuna geçtiği duyuruldu. Bu paylaşımın ardından, doğru düzgün oyun ortaya koyamayan, tadilat dolayısıyla tiyatro sahnelerine kilit vuran Şehir Tiyatroları’na, sosyal medyadan tepki yağdı.

İBB Şehir Tiyatroları, duyurdukları A kadro alımını, 10 yıl önce hazırlanan geçici yönetmeliğin ikinci maddesine dayandırdı. İkinci maddede, “Şehir Tiyatroları kadrolarında işçi, memur, sözleşmeli, geçici işçi statülerinde en az 7 (yedi) yıldır çalışmakta olan ve oyunlarda tiyatro sanatına ve meslek ilkelerine uygun olarak görev yapmış personel, müdürlük tarafından yapılacak sınavda başarı göstermek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere pozisyonlarına uygun ‘Sanatkâr Memur’ olarak alınmak üzere teklif edilebilirler” ifadelerine yer veriliyor. 2014 yılında hazırlanan geçici madde, o yıl için uygulanabilirdi. Kaldı ki 1 defaya mahsus meselesi daha önce dramaturgların kadroya geçişinde kullanıldı.

MECLİS ONAYI DA ALINMADI

Geçici yönetmeliğin 2. maddesine atıfta bulunulsa da 3. maddesinde ‘Meclise sunulur ve meclis onayı gerekir’ yazıyor. Bu madde de çiğnenerek meclisin onayına sunulmadı. Zira sunulsa, geçmiş dönemde örneği olduğu gibi reddedileceği biliniyordu. Nitekim İmamoğlu’nun atadığı ilk Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen de A Kadro’ya geçirilmek istenmiş, ancak hakkında hapis cezası, intihalden dolayı hüküm giymiş olması ve bazı örgüt ilişkileri sebebiyle İBB Meclisi bu kadroyu onaylamamıştı.

Öte yandan 2020 yılında İBB Meclisi, kadro için vize alımına da red cevabı verdi. Yeniden kadro alımı için vize talebinin gündeme gelmesi gerekirken, o günden itibaren herhangi bir talep meclise taşınmadı. Bütün bu şartlar olmadığı halde, İmamoğlu, seçimlere yalnızca 40 gün kala usulsüz talimat vererek, meclise sunduğu takdirde onay alması mümkün olmayacağını bildiği 40’a yakın kişiyi daimi kadroya aldı. Daimi işçi kadrosunda şehir tiyatroları personeli olan bu kişiler, mevcut kadrolarından istifa ettirilip, yüz binlerce lira tazminat ödenerek, A Kadrolu olarak tekrar işe başlatıldı.

YİNE ŞOV YAPIYOR

İBB Meclisi'ni yok sayarak alınan bu karar, tamamen usulsüz, hukuksuz ve yok hükmündedir. Yönetmeliğe aykırı olması sebebiyle iptal edildiğinde ise, kadroya geçirilen işçiler istifa ettirilmiş olduğu için boşta kalacak. Dertleri gerçekten sanatçıların derdini çözmek olsaydı, 5 yıldır neden sessiz kalıp seçimlere 45 gün kala bu işlemi yaptılar? İmamoğlu kendi şovu için bu sanatçıları kullanıyor mu? Amaç sanatçılar üzerinden yeni bir provo-kasyon hazırlığı mı?

SAHNELERE BİRER BİRER KİLİT VURDU

Seçime çok az kala Şehir Tiyatroları’nın kadrolarını dolduran İBB, daha önceki haberlerimizde oyun iptalleri ve sanatçılara yapılan mobinglerle gündeme gelmişti. Üstelik kadroları hukuksuzca dolduran yönetim, tiyatro sahnelerine kilit vuruyor. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, İmamoğlu yönetime geldiğinde yeniden yapılmak için yıkıldı, beş yıldır bir türlü açılamadı. Fatih Reşat Nuri Sahnesi, yüklü miktarda para harcanıp elektrik sistemleri yenilendikten sonra, hiç kullanmadan yeniden tadilata sokuldu. Madem tadilata girecekti neden elektrik sistemleri yenilendi? Tadilatlar neden bitmek bilmiyor? Sultangazi’deki Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, tiyatro sahnesi olarak değil de kültür merkezi olarak kullanılıyor. Milyonlarca lira vererek Yıldız Kenter Sahnesini satın alan İBB, onun da kapısına kilit vurdu. Öncesinde özel tiyatrolara kiralanan sahne, şimdilerde atıl bir şekilde duruyor.







