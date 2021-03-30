Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında 4 haftadır 'çok yüksek riskli' iller arasında 'kırmızı' renkte yer alan Samsun’da ek tedbirler uygulanmaya başlandı. Denetimleri takip eden Vali Zülkif Dağlı, “HES kodu uygulamasını başlatan ilk illerden birisiyiz. Arkadaşlarıma şöyle bir talimat verdim; ‘Uçan kuştan bile HES kodu soracaksınız.’ Bunu yapmamız gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi 30 Mart 2021, 15:18 Son Güncelleme: 30 Mart 2021, 15:24 DHA