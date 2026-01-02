Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Samsun’da otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

Samsun’da otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

14:542/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK TARLAYA YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.
SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK TARLAYA YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Samsun’un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazlı Baş idaresindeki 55 SA 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Nazlı Baş ile birlikte Telat Kaplan ve Dilara Kaplan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Samsun
#Kaza
#Tarla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konutları ne zaman teslim edilecek? İşte ilk teslimat için verilen tarih