Samsun’da otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazlı Baş idaresindeki 55 SA 085 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Nazlı Baş ile birlikte Telat Kaplan ve Dilara Kaplan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.