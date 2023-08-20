Şarkısını Necip Fazıl’a ithaf eden Teoman Yeni Şafak'a konuştu: Gençlere öğüt olacak

Teoman yeni teklisini usta şair Necip Fazıl Kısakürek'e adadı.
Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Teoman, sosyal medya hesabından 29 Eylül'de çıkaracağı yeni şarkısını Necip Fazıl Kısakürek'e adadığını duyurdu. Şarkının adının
“Kendi Vatanında Parya”
olduğunu belirten Teoman, "Necip Fazıl Kısakürek diye biri, hani sağ cenahın o ünlü şair ismi, aydın duymuş muydu daha evvel bu ismi? Hayır, duymamıştı, hiç okumamıştı vardı yapacak daha önemli işleri” ifadeleriyle şarkının sözlerini paylaştı.
Yeni Şafak'a konuştu: Bu şarkı siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim
Yeni Şafak'a konuştu: Bu şarkı siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim
Yaptığı bu paylaşımla ilgili eleştiri yağmuruna tutulan ünlü şarkıcı, Yeni Şafak’a konuştu.
“Kendi Vatanında Parya”nın bir hiciv şarkısı olduğunu söyleyen Teoman,
“Cem Karaca’nın ‘Sahibi Geldi’ şarkısından esinlenen, gençlere öğüt olacak bir parça. Son bölümü okursanız anlarsınız. Benim yaşlılardan hiç ümidim yok. Gençler, yaşlıların yaptıkları hataları tekrar etmesin. Çok uzatmayacağım; Bu ülke kimin? Bu ülke, üzerinde yaşayan herkesin. Bu şarkı siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim”
dedi.
'Kimseye üstten bakma'
'Kimseye üstten bakma'
Her kesimden gençlere bir öğüt olacağını söylediği “Kendi Vatanında Parya” şarkısının son bölümü ise şöyle:
"teoman der ki, hiçbir şey için geç değil
otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla
sen sen ol, kimseye üsten üstten bakma
zaten saçma bişey kendi vatandaşınla kavga
toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana
bak sevgi ve mantık böceği oldu, teoman bile bu yaştan sonra
türkiye’ye söylüyor; biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun
geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin
kırma kimseyi, böbürlenme, yapma afra tafra
yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun yerde
olursun bir gün sen de parya
kendi öz vatanında,"
#Teoman
#Necip Fazıl Kısakürek
#Şarkı
#Yeni Şafak
30 dakika önce