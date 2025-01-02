Savunmanın ilk 11'indeyiz

Son 5 yılda Türkiye, savunma sanayi ihracatında önemli bir yükseliş gösterdi. 2023’te savunma sanayi ihracatı 4,4 milyar doları aşarak rekor kırdı ve 2024 sonunda 6-7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bayraktar TB2, Akıncı ve Anka gibi İHA ve SİHA sistemleri dünya çapında talep görürken Kara araçları, deniz platformları ve radar sistemleri de ihracatta başarı sağlıyor. 2023’te Katar, Azerbaycan, Polonya, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkeler en büyük müşteriler oldu. 2024’ün ilk 10 ayında ihracat yüzde 18 artarak 5,125 milyar dolara çıktı. Türkiye, savunma sanayi ihracatını stratejik iş birliğiyle güçlendiriyor. Katar ile askeri iş birliği, Türkiye’yi Körfez bölgesinde önemli bir müttefik yaparken, Azerbaycan ile ilişkiler Karabağ’daki başarı sonrası derinleşti. Türk SİHA’ları, Libya ve Ukrayna gibi çatışmalarda gösterdiği başarı ile Türkiye’ye güveni artırdı. Bayraktar TB2’nin Polonya’ya ihraç edilmesi, Türkiye’nin NATO ve AB ile olan askeri ilişkilerini güçlendirdi.