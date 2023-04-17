Secure Future CEO'su yola çıkış hikayesini ve sundukları hizmetleri anlattı

1-Öncelikle bize biraz Secure Future’nin yola çıkış hikayesinden bahseder misiniz?





Çocukluğumdan itibaren yeni teknolojiyi sürekli takip ederdim. Yeni teknolojiler bende hep merak ve heyecan uyandırmıştır. Bu nedenle üniversitede bilgisayar mühendisliğini tercih ettim. Mezun olduktan sonra ilk olarak yazılım mühendisliği alanında çalışmayı denedim. Ancak, kısa sürede o işin kendine uygun olmadığını fark ettim.





Sahada olmayı, hareketli bir iş hayatını istiyordum. Bu sebeple bölgenin lider teknoloji şirketlerinden birinde çalışmaya başladım. Farklı görevlerde 10 yıl kadar çalıştım. Son olarak banka ve büyük şirketlere satış ekibini yönetiyordum. Türkiye’de birçok ses getiren projelere ve ilklere imza attık. Birçok kişi bu başarı nedeniyle kariyerine devamı tercih eder.





Ben kendi şirketimi kurma zamanımın geldiğine inandım ve ayrılma kararı aldım. Bu hedef doğrultusunda 2017 yılında tamamen kendi birikimimle Secure Future’u kurdum. Amacımız, özellikle siber güvenlik sektöründe yeni konseptleri Türkiye’de ilk anlatan ve uzman ekibi ile kurumlara danışmanlık veren bir organizasyon kurmaktı. Kuruluşumuzun üzerinden 6 yıl gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen ilk günden beri katlanarak büyümeye devam ediyoruz.





2018 – 2019 yılları finansal verilerine göre bilişim 500 araştırmasında “Yılın En hızlı Büyüyen Siber Güvenlik Şirketi “unvanını almaya hak kazandık. Türkiye’de temsilcilikleri bulunan birçok global üreticinin, ülkemizde, hatta bölgede en büyük iş ortaklarından biri haline geldik. Üst üste iki yıl , veri tabanı ve uygulama güvenliği üreticisi Imperva tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yılın en büyük iş ortağı olarak seçildik. Bunların yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda lider üreticinin en üst seviyede iş ortağı olduk. İleri seviyede uzman mühendis ekibimiz ile sunduğumuz yenilikçi çözümlerle siber güvenlik sektörüne yön vermeye devam ediyoruz.





Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye ve Türki Cumhuriyetler de hizmet veren en büyük 5 teknoloji entegratöründen bir olmaktır. 2023 yılında ilk ofisimizi kardeş ülkemiz Azerbaycan’da faaliyete geçirdik. 2025 yılı sonuna kadar Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan ve Romanya ofislerimizi de açmayı planlıyoruz.









2-Sunduğunuz hizmet ve çözümler nelerdir?





Secure Future, verinin güvenliğini ve performansı yüksek bir şekilde çalışabilmesi için çözüm ve hizmetler sunmaktadır. Sunduğu bu çözüm ve hizmetlerini, Siber Güvenlik (Secure Future) ve Sistem Mimari (Store Future) olmak üzere iki ayrı ekip ile sağlamaktadır.

Siber güvenlik çözümlerimiz en güncel ataklara karşı son kullanıcıları, uygulamaları, network ağını ve dokümanları ve veri tabanlarını korumak üzerine kurulmuştur.





Çözümlerimizi, sunduğumuz hizmetlerimiz ile kalitesini en üst noktaya taşıyoruz. Özellikle Kırmızı Takımımız ile kurumların en güncel ataklarda karşılaşabilecekleri zararları bertaraf edebilmeleri adına siber zafiyetlerini test edip raporluyoruz. Bu alandan uluslararası birçok sertifikaya sahip Türkiye’nin en güçlü ekiplerinden biriyiz.





Mavi takımımız ile kurumların siber saldırlar neticesinde veri kaybını engelleyecek şekilde siber savunma mekanizmalarını güçlendiriyor, yeniliyor ve sıkılaştırıyoruz.





Yapay zekâ temelli dizayn edilmiş ve insan hatasını minimuma indirmeyi başarmış Güvenlik Operasyon Merkezimizi hizmete sokuyoruz. Amacımız kurumların güvenlik olaylarını 7x24 izleyen, raporlayan ve siber saldırıları bloklayan kurumların zarar görmesini engelleyen adeta kurumların dışarda özel siber savunma timi olarak görev alacağız.





Siber güvenlik alanında Türkiye’de Finans, Telekom, E-Ticaret, Enerji, Büyük Holding ve Perakende sektörlerinin liderlerinin ilk tercihi haline gelmiş bulunmaktayız.





Sistem altyapı ekibimiz ile kurumların dijital ve yeşil dönüşüm projelerinde yüksek performanslı ve düşük enerji tüketimli en güvenilir sistem altyapıları kurmaktayız.





3-Gelecek projeksiyonunuzda neler yer alıyor





5 yıllık projeksiyonumuz; Türkiye ‘de yakaladığımız başarımızı uluslararası arenada da yakalamak ve özellikle Türki Cumhuriyetler ve Doğu Avrupa da hizmet veren 5 büyük teknoloji entegratöründen biri olmaktır.





Hedefimize giderken birinci önceliğimiz her zaman çalışan ve müşteri memnuniyetimizi korumak olacaktır.





Bugün itibari ile Secure Future “Great Place to Work” sertifikalı %95 in üzerinde çalışan memnuniyeti ve %93 Net Promoter Score ile müşteri memnuiyetine sahiptir. Bu iki oran bizim için çok önemli ve hep daha yukarı taşımak için tüm gayretimizi gösteriyoruz.





Çalışanlarımızı şirket hedeflerini belirlemeleri için KPI ( Key Performance Indicator ) yönetimden çıkıp OKR ‘a (Objective & Key Result ) geçtik. Çalışanlarımız başarıya giden yolda kendi ve şirket hedeflerini kendileri belirlediler. Şirketimiz için çok olumlu bir geçiş oldu.

Son olarak, sektörün hatta Türkiye’nin genel yaşadığı kalifiye insan kaynağı problemine çözüm üretebilmek adına Secure Future Akademi’yi kuruyoruz.





Amacımız üniversiteler ile iş birlikteliğine gidip 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri gençlik programımıza dahil edip onlara hem iş imkânı hem de eğitim vermek olacak.



