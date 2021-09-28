Hayat Şehitlerimizin kanı kurtardı
AKTÜEL

Şehitlerimizin kanı kurtardı

Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından tam bir yıl geçti. Azerbaycanlıların “Vatan Muharebesi” dediği 2. Karabağ Savaşı, 44 gün sürdü. Kahraman Azerbaycan ordusu, 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı. 2. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 907 şehit verdi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Şehitlerimizin kanı kurtardı
Emin Hasanlı

Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından tam bir yıl geçti. Azerbaycanlıların “Vatan Muharebesi” dediği 2. Karabağ Savaşı, 44 gün sürdü. Kahraman Azerbaycan ordusu, 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı. Azerbaycan ordusu 2. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 907 şehit verdi. Yeni Şafak zaferin birinci yılında Şuşa Şehidi Hansu Kurbanov’un annesi Yaman Kurbanov ve gazi Üsteğmen Ahmet Elvin ile konuştu.

Hansu Kurbanov
Hansu Kurbanov

Ahmet Elvin
Ahmet Elvin

KAHRAMANIN ANASIYIM

  • Şuşa’da kahramanca şehit olan 21 yaşındaki Hansu Kurbanov’un annesi Yaman Kurbanov, “O ülkesini ve bayrağını çok seviyordu. Küçücükten itibaren ben ‘Türküm korkmayız biz bir kez ölür bin kez diriliriz’ derdi. Ben göndermedim. Kendi gizli gizli özel harekât kursuna gitmiş. Çok güçlüydü. Hepsinin yüreği vatanla doluydu. Tankların üzerine yürürdü. Ben böyle bir oğul doğurduğum için böyle bir kahraman büyütmüşüm ben onun anasıyım” dedi.

AYAĞIM AKSAYA AKSAYA SAVAŞTIM

27 yaşındaki Üsteğmen Ahmet Elvin ise şunları anlattı: “Ermenilerin koordinatlarını hesaplıyordum. Tovuz bölgesine girdik. Ermenileri darmadağın ettik. Onlar şoktaydı. Bizden böyle bir güç beklemiyorlardı. Yanımızda kardeşlerimizden şehit olanlar vardı. Ben bir defa 18 Ekim’de sağ ayağımdan yaralandım. Bağladım, ayağımı morfin vurdular. Ayağım aksaya aksaya savaştım. Ayın 30’unda tank mermisiyle sol ayağımdan yaralandım. Sürüne sürüne çıktım. Bizim için Karabağ çok büyük gurur. Bizde olmayan topraklarımızı düşman işgalinden kurtardık. Ama yakın bildiğimiz okuldan arkadaşlarımızı kaybettik. Biz onların kanlarıyla vatanımızı kurtardık.”

ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ

  • Kardeşliğimiz Ebedidir Sivil Toplum Kuruluşları Koalisyonu Genel Başkanı Emin Hasanlı, “2 bin 907 şehit verdik gazilerimiz var. İstiklal marşında söylediğimiz gibi bayrağımız için can verdiler. Biz şehitlerimizi asla unutmayacağız” dedi.
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