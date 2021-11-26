Hayat Selimiye Camisinin 4 yıllık restorasyonu başlıyor
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Selimiye Camisi'nin 4 yıllık restorasyonu başlıyor

Restorasyonun 2025 yılında bitirilmesi öngörülüyor- Çalışmalar kapsamında cami ibadete ve ziyarete açık olacak.

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Haber Merkezi AA
Selimiye Camisinin 4 yıllık restorasyonu başlıyor
Selimiye Camisi.

Türk-İslam eserlerinin başyapıtı sayılan Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonuna başlanıyor.

  • Mülkiyeti Sultan Selim Han-ı bin Sultan Süleyman Han Vakfına ait olan Selimiye Camisi'nin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Restorasyonu gerçekleştirecek yüklenici firma ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Restorasyonun 2025 yılında bitirilmesi öngörülüyor.

Çalışmalar kapsamında cami ibadete ve ziyarete açık olacak.

Neler yapılacak?

Yapıtın kubbe ve revaklarının kurşun kaplamaları kaldırılıp kontrol edilecek. Kubbelerinin strüktürü (taşıyıcı sistem) kontrol edildikten sonra eğer yapısal bir hasar varsa ilgili raporları doğrultusunda müdahale edilecek. Strüktürde herhangi bir sorun yoksa yeniden kurşun kaplanacak.

  • Cephelerde çalışma iskelesi kurulduktan sonra taşlar yerinde tek tek incelenecek ve genel olarak görülen niteliksiz imitasyon onarımlar, yüzey kaplamalarında taş aşınmaları, kırık ve çatlaklar, derz boşalmaları ve kısmen korozyon hasarlarının onarım kararları bu incelemeden sonra verilecek, hangi yöntemlerle müdahale edileceği ilgili raporlar doğrultusunda uygulama sırasında belirlenecek.

Kurulacak çalışma iskelesinden sonra başta büyük kubbe olmak üzere, diğer tüm kubbe ve tavanların iskele üzerinden bir kez daha yakından incelenecek.

Mevcut tüm bezemelerin 1/1 ölçekli rölöveleri alındıktan sonra gerekli görülen yerlerde sıva ve bezeme raspaları yapılacak, raspalar sonucu ortaya çıkacak tüm çimentolu sıva ile bezemeler mekanik yöntemlerle yapıya zarar vermeden sökülecek ve uzaklaştırılacak.

Çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak

Caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek.

  • Uygulamada bütün caminin yer döşemeleri sökülerek, özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında herhangi bir hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda hasarlar giderilecek. Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap mekanik yöntemlerle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Cami içinde yer alan 264 alçı içlikten 1983 onarımlarında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek.

Tüm beyaz çimentolu dışlıkları ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Cami ana mekanın tüm pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile ahşap kapılar özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Caminin kalem işlerindeki bozulmaların da restorasyon çalışmalarında giderilecek.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar, restorasyon çalışmaları sırasında yapıdan uzaklaştırılacak.

Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
FOTOĞRAF 16
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AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, Mimar Sinan'ın, 'Ustalık eserim\" dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin restorasyonu ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.
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'ORİJİNALİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPIYORUZ' <br><br> Selimiye Camisi ile ilgili restorasyon ve çevre düzenlemesi olmak üzere iki ayrı proje olduğunu söyleyen Aksal, \"Bunlardan bir tanesi Selimiye Camii'nin kendisinin restorasyonu. Vakıflar eliyle Selimiye Camii'nin restorasyonunu orijinaline uygun bir şekilde yapıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bunun ihalesini en kısa zamanda yapacak ama biliyorsunuz bunlar çok hassas projeler, gerçekten çok büyük özen istiyor...
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Bizim burada amacımız onun orijinal, ilk yapıldığı haline göre, harcıyla her şeyiyle yapılması. Onun ihale çalışmaları devam ediyor ve önümüzdeki günlerde Selimiye Camii'nin restorasyon ihalesini yapacağız ve inşallah Selimiye Camii'ni restore edeceğiz\" dedi.
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İhalenin en geç yılbaşına kadar yapılmasını beklediklerini belirten Aksal, \"Selimiye Camii restorasyonu için önümüzdeki günlerde yılbaşına kadar ben ihalenin yapılacağını tahmin ediyorum. Bu tarihi eserlerde bazen süreç çok yavaş ilerliyor. Biz en kısa zamanda dünya mirası olmuş Selimiye Camii restorasyonunun en iyi şekilde yapılması için ciddi şekilde takip ediyoruz, takipçisiyiz. Önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Edirnelilere hayırlı olsun\" diye konuştu.
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'ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN OLMAMASI ÇOK ÜZÜCÜYDÜ' <br><br> Edirne'de uzun yıllar atıl halde duran Selimiye Camii önündeki meydanın, çevre düzenlemesi işinin de çok yakında başlayacağını kaydeden Aksal, \"Biliyorsunuz Edirne'nin kanayan yarası Selimiye Camii'nin önünün çevre düzenlemesiydi. Buradan kimseye işaret etmek istemiyorum, ne olursa olsun hangi siyasi partide olursanız olun, gerçekten Selimiye'nin önünün o halde olması hepimiz için büyük üzüntü kaynağıdır. Uzun süredir oranın önünü, çevre düzenlemesini nasıl yaparız diye çalışmalar yürütülüyordu...
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Biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Edirne'ye geldiğinde bu konuyu dile getirdik. Daha önce de sayın Cumhurbaşkanımız buraya mitinge geldiğinde de kendisine bilgi vermiştik. Sürekli de söylüyoruz sayın Cumhurbaşkanımıza. Hele ki şimdi Selimiye'nin restorasyonunu yaparken çevre düzenlemesinin olmaması çok üzücüydü. Ne yaparsanız yapın çevre düzenlemeleri çok önemlidir\" şeklinde konuştu.
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'FİRMA EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK' <br><br> Çevre düzenlemesi işinin firmaya verildiğini söyleyen Aksal, \"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın eli ile Selimiye Camii'nin çevre düzenlemesini yapıyoruz. Buradan müjde verelim, orası şuan bir firmaya verilmiş durumda çevre düzenlemesi çalışmalarına en kısa zamanda başlıyorlar\" ifadelerini kullandı.
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'TARİHİ HANIN KALINTILARI KORUNACAK' <br><br> Söz konusu meydanda daha önce kalıntıları çıkan tarihi Yemiş Kapanı Hanı'nın ihyasının yeni projede olmadığını fakat kalıntıların korunacağını belirten Aksal, \"Yemiş Kapanı Hanı yapılmayacak projede yok ama tabii ki bunlar tarihi miraslar, bunu yok edeyim diyemezsiniz. Onu korumak kollamak zorundasınız...
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Yemiş Kapanı Hanı'nı yükseltmeseniz de onun temel kazıları yapıldı zaten, biz onları korumak zorundayız. Belki 50 sene sonra bizim torunlarımız neden yapmadınız diye Edirne kamuoyundan öyle bir talep olabilir, irade olabilir bilemiyoruz. Şu anki projede Yemiş Kapanı Hanı yok ama en güzel şekilde korunacak. 50 sene sonra bir irade yapmak isterse biz onun temelini yok etmiyoruz\" diye konuştu.
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Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
Title
Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
Title
Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
Title
Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
Title
Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
Title
Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
Title
Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
Selimiye Camii'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi başlıyor
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Mimar Sinan'ın, 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii'nin restorasyonu ile çevre düzenlemesinin başlayacağını söyledi. Aksal, "Selimiye Camii'nin restorasyonunu orijinaline uygun bir şekilde yapıyoruz. Caminin çevre düzenlemesini de yapıyoruz,. Şu an bir firmaya verilmiş durumda çevre düzenlemesi çalışmalarına en kısa zamanda başlıyorlar" dedi.

Mimar Sinan’ın
FOTOĞRAF 15
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Sultan’ın caminin yapılacağı şehir olarak neden Edirne'yi seçtiği ise kesin olarak bilinmemektedir…
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Evliya Çelebi “Seyahatname” adlı eserinde padişahın rüyasında İslam peygamberi Muhammed'i gördüğünü ve onun kendisinden Kıbrıs'ın fethi anısına bir cami yaptırmasını istediğini yazmıştır
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Bu konudaki daha gerçekçi yorumlarda ise o dönemde İstanbul'da yeni bir büyük camiye ihtiyaç duyulmadığı ifade edilmektedir.
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Ayrıca Edirne'nin Rumeli'deki Osmanlı egemenliğinin merkezi konumunda olması ve Selim'in gençlik yıllarından beri şehre ayrı sevgi beslemesinin bu tercihte önemli bir rol oynadığı tahmin edilmektedir.
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Bu caminin en büyük özelliği Edirne'nin her tarafından görülebiliyor olmasıdır… Selimiye camiinin yapımında daha önceki hiçbir camide ya da antik çağda mabedinde görülmemiş bir teknik kullanılmıştır.
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Kubbe 8 sütuna dayanan bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Sinan, bu şekilde örttüğü iç mekana verdiği genişlik ve ferahlıkla birlikte mekanın bir kerede kolayca anlaşılmasını sağlamıştır
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4 minareli bir cami olan Selimiye’nin her minaresinde 3 farklı merdiven vardır ve merdivenlerden minareye çıkanlar birbirini göremezler
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İlk bakışta 4 minarenin de aynı desende olduğu sanılabilir… Ancak minarelerin ikisi kabarma tarzında, diğer ikisi ise içe dönük oyuk kanallarla süslenmiştir.
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Kubbe aynı zamanda camiinin dış görünüşünün ana hatlarını da belirler. Minarelerin kubbeye yakın olması, camiyi göğe doğru uzanıyormuş gibi gösterir.
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Yapının içi İznik çinileriyle süslüdür Çinilerin bir kısmı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında, Rus generali Mihail Skobelev tarafından sökülerek Moskova'ya götürülmüştür. Yapının, kuzeye, güneye ve avluya açılan 3 kapısı vardır.
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İç avlu, revaklar ve kubbelerle süslüdür. Avlunun ortasında mermerden özenle işlenmiş bir şadırvan vardır.
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Dış avluda ise sıbyan mektebi, darül kurra, darül hadis, medrese ve imaret bulunmaktadır. Sıbyan mektebi günümüzde çocuk kütüphanesi, medrese ise müze olarak kullanılmaktadır. Camiinin ana giriş kapısı ile müezzin mahvilinin sütunlarının üzerinde ve daha pek çok yerde lale motifleri göze çarpar.
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Bunlardan en ilginç olanları şüphesiz ters lale figürüdür. Ters lalenin anlamı hakkında farklı rivayetler öne sürülmüştür.
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Bunlardan en yaygın olanı ise camii arsasının daha önce bir lale bahçesi olduğu ve bahçe sahibinin arsayı vermekte inat ettiği için, onun inadına ithafen süslemelerde ters lale kullanıldığıdır.
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Ters lalenin sırrı hakkında gerçek fakat üzücü bir olay da anlatılır. Caminin inşaatı döneminde Edirne’de bulunan büyük usta Mimar Sinan, bir dönem yanına 8 yaşlarındaki torununu da alır ancak torunu bir süre sonra hastalanır ve küçük yaşta hayatını kaybeder. Mimar Sinan’ın buna çok üzüldüğünü gören öğrencileri camiyi süsleyen lalelerden bazısını boynu bükük yapar…
Mimar Sinan’ın "ustalık eseri” Selimiye Camii
Sinan'ın 80'li yaşlarındayken inşa ettiği bu camii dünyanın da en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Bir dönem Osmanlı'ya başkentlik yapmış önemli bir il olan Edirne'de bulunan Selimiye Camii padişah II. Selim tarafından yaptırılmıştır. Selimiye Camii Osmanlı mimarisinin de en önemli yapıtlarından biridir. Caminin kapısındaki kitabeye göre yapımına 1568 yılında başlanmıştır. Caminin açılışı 27 Kasım 1574 Cuma günü olarak planlanmıştır. Ancak II. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete açılmıştır.
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