Selimiye Ramazan’da cemaatine kavuşacak

Camiler, 11 ayın sultanı Ramazan’a hazırlanıyor. Gül suyuyla yıkanan camilerde aydınlatmalar elden geçirildi, halılar temizlendi. Edirne’de 4 yıllık restorasyon süreci sona eren Selimiye Camii de Ramazan ile birlikte tüm bölümleriyle yeniden cemaatine kavuşacak.
Türkiye genelinde camiler, 11 ayın sultanı Ramazan’a hazırlanıyor. İbadethanelerde kapsamlı temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri tamamlandı, halılar yıkandı, aydınlatmalar elden geçirildi. Camiler gül suyuyla yıkanarak Ramazan’a hazır hale getirildi.
MUKABELE OKUNACAK
Edirne’de Ramazan heyecanı bu yıl ayrı bir anlam taşıyor. Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii, yaklaşık 4 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından Ramazan ile birlikte yeniden tüm bölümleriyle ibadete açılmaya hazırlanıyor. 2021 yılı Kasım ayında başlatılan restorasyon sürecinde caminin kurşun kaplamaları yenilendi, taş onarımları yapıldı, dört minaresinde yürütülen çalışmalar tamamlandı ve iskeleler söküldü. Son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandı. Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, Selimiye’nin yalnızca Edirne için değil, İslam alemi için de çok özel bir mabet olduğunu belirterek, "Selimiye Camii’miz yaklaşık 4 yıldır restorasyonda. Büyük bir heyecanla açılmasını bekliyoruz. Büyük bir heyecanla, aşkla, şevkle, Selimiye'de namaz kılmayı, cuma kılmayı, sohbet etmeyi, teravih kılmayı, mukabele dinlemeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen Sivrihisar Ulu Cami’de de Ramazan öncesi hazırlıklar tamamlandı. 13’üncü yüzyılda inşa edilen tarihi camide temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken, ibadet alanları yeniden düzenlendi. Ramazan’ın kış mevsimine denk gelmesi nedeniyle ısıtma sistemleri gözden geçirildi, iftar ve imsak vakitleri arasında yanacak şerefe aydınlatmalarının bakımı tamamlandı.