Selimiye Ramazan’da cemaatine kavuşacak

Edirne’de Ramazan heyecanı bu yıl ayrı bir anlam taşıyor. Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii, yaklaşık 4 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından Ramazan ile birlikte yeniden tüm bölümleriyle ibadete açılmaya hazırlanıyor. 2021 yılı Kasım ayında başlatılan restorasyon sürecinde caminin kurşun kaplamaları yenilendi, taş onarımları yapıldı, dört minaresinde yürütülen çalışmalar tamamlandı ve iskeleler söküldü. Son olarak kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandı. Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, Selimiye’nin yalnızca Edirne için değil, İslam alemi için de çok özel bir mabet olduğunu belirterek, "Selimiye Camii’miz yaklaşık 4 yıldır restorasyonda. Büyük bir heyecanla açılmasını bekliyoruz. Büyük bir heyecanla, aşkla, şevkle, Selimiye'de namaz kılmayı, cuma kılmayı, sohbet etmeyi, teravih kılmayı, mukabele dinlemeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.