Semerkand'la bağımızı nasıl güçlendiririz

Kitapta, Halis’in program konuklarından dinledikleri, eski okuma ve izlemelerinden oluşan alıntılar bütünlüklü bir okumaya işaret ediyor. Neden böyle bir yöntemi tercih ettiğini yazar şöyle yanıtlıyor: “Sadece rehberlerimi takip ettim ve onların bana emanet bıraktıklarını, yazdıklarını iyi okumaya çalıştım. İktibasların fazla olma sebebi budur. Kitap aslında 800'lü yıllarda bir Memlûk âliminin söylediğini hatırlamayı ve hatırlatmayı amaçlıyor. Ne diyor o Memlûk âlimi? ‘Türkler durmaktan yana nasipsizdirler. Onlar her an hareket üzeredir’ diyor. Bu cümlenin gereğini yapmaya çalıştım. Yaklaşık 45 gün o coğrafyada kaldım ve hiç yerimde durmadım. Coğrafyanın sadece yüzde 10'unu kaydedebildik. Oradaki yaşam biçimini, notları kitaba aktararak yapmak istediğim şey buydu. Zihinsel olarak da hiçbir zaman durmamamız gerekiyor. Durmaktan yana nasipsiz olmamız, her an hareket hali üzere olmamız gerekiyor.”