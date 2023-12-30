Serdar Ortaç’tan korkutan açıklama: Ayağımı kaybetme riskim var

Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla uzun yıllardır mücadele eden Serdar Ortaç, geride bıraktığımız gün Kozyatağı'nda gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.
Kendini çok ihmal ettiğini söyleyen Ortaç, sağlık durumu hakkında da konuştu.
"Depresyondan çıkamadım" diyen ünlü şarkıcı tek başına ayakkabılarını çıkartırken bile zorlandığını dile getirdi.
"Bu hastalığın tedavisi yok" şeklinde konuşan Serdar Ortaç, "Üç atak geçirdim, dördüncü atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" diyerek korkutan bir açıklama yaptı.