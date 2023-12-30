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Hayat

Serdar Ortaç’tan korkutan açıklama: Ayağımı kaybetme riskim var

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sağlık durumuna ilişkin endişelendiren bir açıklama yaptı. Ortaç, "Ayağımı kaybetme riskim var" dedi.

14:02 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Serdar Ortaç
Serdar Ortaç

Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla uzun yıllardır mücadele eden Serdar Ortaç, geride bıraktığımız gün Kozyatağı'nda gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

Kendini çok ihmal ettiğini söyleyen Ortaç, sağlık durumu hakkında da konuştu.

"Depresyondan çıkamadım" diyen ünlü şarkıcı tek başına ayakkabılarını çıkartırken bile zorlandığını dile getirdi.

"Bu hastalığın tedavisi yok" şeklinde konuşan Serdar Ortaç, "Üç atak geçirdim, dördüncü atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" diyerek korkutan bir açıklama yaptı.



#Serdar Ortaç
#Sağlık
#MS
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