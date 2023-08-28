Seren Serengil kendilerine saldıran başıboş köpeklerden korkan insanları suçladı: Tedavi görmeliler

Seren Serengil başıboş köpeklerden korkanların tedavi edilmesi gerektiğini savundu.
Başta çocuk, kadın ve yaşlıların korkulu rüyası haline gelen başıboş köpek sorunu gün geçtikçe büyüyor. Hem halk sağlığını hem de insanların can güvenliğini tehdit eden başıboş köpekler nedeniyle vatandaşlar rahatça sokaklarda gezemiyor, çocuklarını oyun oynamaya gönderemiyor.
Valilikler bu konuda adım atılması yönünde talimatlar verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da konunun takipçisi olduğunu belirterek "Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı" açıklamasında bulundu.
Seren Serengil: Köpeklerden korkan insanlar tedavi görmeli
Beş tane cins köpek sahibi olan şarkıcı Seren Serengil ise bu konuda köpeklerden korkan insanları suçladı.