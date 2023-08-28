Seren Serengil kendilerine saldıran başıboş köpeklerden korkan insanları suçladı: Tedavi görmeliler

"Hayvanlardan korkan herkese saygı duyuyorum. Düşünene bu korkan insanların, tedavi görmeleri, eğitilmeleri mi daha doğru? O zaman Türkiye’deki bütün nüfusun farklı farklı korkuları var. O korkulara göre yasak mı getirilmeli? O zaman yasaklar ülkesi oluruz."