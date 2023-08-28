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Hayat

Seren Serengil kendilerine saldıran başıboş köpeklerden korkan insanları suçladı: Tedavi görmeliler

Başıboş sokak köpeklerin saldırdığı ve ölümüne neden olduğu insan sayısı her geçen gün artarken, şarkıcı Seren Serengil'den garip bir öneri geldi. Köpeklerin toplatılarak barınaklarda bakılmasına karşı çıkan Serengil, hayvanlardan korkan insanların tedavi görmesi gerektiğini savundu.

11:40 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Seren Serengil başıboş köpeklerden korkanların tedavi edilmesi gerektiğini savundu.

Seren Serengil başıboş köpeklerden korkanların tedavi edilmesi gerektiğini savundu.

Başta çocuk, kadın ve yaşlıların korkulu rüyası haline gelen başıboş köpek sorunu gün geçtikçe büyüyor. Hem halk sağlığını hem de insanların can güvenliğini tehdit eden başıboş köpekler nedeniyle vatandaşlar rahatça sokaklarda gezemiyor, çocuklarını oyun oynamaya gönderemiyor.

Valilikler bu konuda adım atılması yönünde talimatlar verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da konunun takipçisi olduğunu belirterek "Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı" açıklamasında bulundu.

Seren Serengil: Köpeklerden korkan insanlar tedavi görmeli

Beş tane cins köpek sahibi olan şarkıcı Seren Serengil ise bu konuda köpeklerden korkan insanları suçladı.



Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Serengil,
"Hayvanlardan korkan herkese saygı duyuyorum. Düşünene bu korkan insanların, tedavi görmeleri, eğitilmeleri mi daha doğru? O zaman Türkiye’deki bütün nüfusun farklı farklı korkuları var. O korkulara göre yasak mı getirilmeli? O zaman yasaklar ülkesi oluruz."
ifadelerini kullandı.


#Seren Serengil
#Köpek
#Video
44 dakika önce
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