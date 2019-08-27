Hayat Serinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdı
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Serinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sıcaktan bunalan bir grup genç, serinlemek için kendi aralarında topladıkları parayla iş makinesi kiralayıp akarsu yatağına doğal havuz yaptırdı.

Haber Merkezi DHA
İş makinesiyle yapılan doğal havuzda gençler serinleyerek zaman geçiriyor.
İş makinesiyle yapılan doğal havuzda gençler serinleyerek zaman geçiriyor.

Hava sıcaklığının 43 dereceye ulaştığı ilçede, bir grup genç, serinlemek için kendi aralarında para toplayıp, Kırkgöz mesire alanında iş makinesiyle doğal havuz yaptırdı.

Akarsu yatağındaki alanı iş makinesi ile kazdırarak derinlik sağlayan gençler daha sonra burada biriken suya girip, serinledi.

Serinleyerek zaman geçiriyorlar

Havuza girerek serinleyen gençlerden Oktay Bayram sıcak hava nedeni ile böyle bir fikir ortaya attıklarını söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Hava çok sıcak bu nedenle arkadaşlar arasında para topladık ve bu havuzu yaptık. Şu anda herkes memnun arada gelip yüzüyoruz. Serinliyoruz, zaman geçiriyoruz. Başka havuzlara gitsek bu kadar serin ve eğlenceli olmazdı. Halimizden memnunuz."

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