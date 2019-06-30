Sevimli köpeğe süpürgeli masaj

Şişli’de önceki gün ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Abdullah Akyüz, sokak ve caddeleri temizlemeye başladı. Genç işçinin bir süre sonra başıboş dolaşan sokak köpeği dikkatini çekti. Eline aldığı süpürgeyle köpeğe dokunan genç işçi, onunla oynamaya başladı.

“Hayvanlar sevgi ister”

Köpeğin de karşılık vermesi üzerine güzel bir bağ kuran genç işçi, ona süpürgesiyle masaj yapmaya başladı. Köpeğin mutlu olduğunu görünce bir yandan gülen, diğer yandan masaj yapmaya devam eden Abdullah Akyüz’ün “Hayvanlar sevgi ister” sözü çevredeki vatandaşlardan alkış topladı.