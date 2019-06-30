Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Sevimli köpeğe süpürgeli masaj
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Sevimli köpeğe süpürgeli masaj

Sevimli köpeğe süpürgeli masaj

Şişli’de belediyede temizlik işçisi olarak çalışan genç yerde yatan sokak köpeğine süpürgesi ile masaj yapınca renkli görüntüler oluştu. Köpeğin keyfi kameralara yansırken, işçinin “hayvanlar sevgi ister” sözü alkış topladı.

Haber Merkezi IHA
Temizlik görevlisi dakikalarca süpürgesiyle köpeğe masaj yaptı.
Temizlik görevlisi dakikalarca süpürgesiyle köpeğe masaj yaptı.

Şişli’de önceki gün ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Abdullah Akyüz, sokak ve caddeleri temizlemeye başladı. Genç işçinin bir süre sonra başıboş dolaşan sokak köpeği dikkatini çekti. Eline aldığı süpürgeyle köpeğe dokunan genç işçi, onunla oynamaya başladı.

“Hayvanlar sevgi ister”

Köpeğin de karşılık vermesi üzerine güzel bir bağ kuran genç işçi, ona süpürgesiyle masaj yapmaya başladı. Köpeğin mutlu olduğunu görünce bir yandan gülen, diğer yandan masaj yapmaya devam eden Abdullah Akyüz’ün “Hayvanlar sevgi ister” sözü çevredeki vatandaşlardan alkış topladı.

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