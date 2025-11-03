Yeni Şafak
Seyir halindeki TIR'dan koyunları çaldılar: Akılalmaz hırsızlık kamerada

09:123/11/2025, Pazartesi
DHA
Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu.
Diyarbakır’da 2 kişinin yolda ilerleyen TIR’a sepetli motosikletle yaklaşıp, dorseden 3 koyun çaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Seyir halindeki TIR'dan koyunları çaldılar: Akılalmaz hırsızlık kamerada
Hayat / Aktüel
03 Kasım, Pazartesi

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu, Çölgüzeli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki canlı hayvan yüklü TIR’a sepetli motosikletle yaklaşan 2 kişi, dorsesinin arka kapısını açtı.


Şüphelilerden biri 3 koyunu dorseden alarak, aynı hızda ilerleyen motosikletin sepetine attı. Şüpheliler koyunlarla uzaklaşırken, olay yolda başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.


Trafikteki diğer sürücülerin uyarısı üzerine şoför şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


#Diyarbakır
#TIR
#Hırsızlık
