Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak'ın yeni bölümünde Pençe Timi zorlu bir sınavdan geçiyor

Uğur Güneş'in başrolü Gülsim Ali ile paylaştığı, Bozdağ Film imzalı Al Sancak dizisi yeni bölümüyle 26 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Al Sancak’ın ikinci bölüm özeti şöyle;

Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaşmıştır. Nadia, Ali’nin şehit düşen arkadaşı Attila’nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti’ne çalışmayı teklif eder. Ali Yüzbaşı, Nadia’nın teklifini kabul edecek midir?

Öte yandan Türkiye büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Mithat’ın başını çektiği ahtapot büyük ve kanlı bir eylemi gerçekleştirmenin arifesindedir. Kimyasal başlıklı füzeyle Türk Akımı Boru Hattı’nı imha ederek ülkede ve dünyada büyük bir kaos çıkarmayı planlamaktadırlar.

Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi, ada baskınında elde ettikleri belgelerle bu terör eyleminin bilgisine ulaşacak ve ahtapota engel olmak için harekete geçeceklerdir. Operasyonda ağır yaralanan Süleyman’ın akıbeti ne olacaktır? Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi ahtapotun en önemli isimlerinden birini ele geçirmeyi başaracaktır.

Bu kişi kim olacaktır? Tüm bunların yanı sıra devam etmekte olan füze tehdidini bertaraf etmek için Ali Yüzbaşı, Nadia’yla birlikte füzeyi aramak zorunda kalacaktır. Düştükleri tehlikelerden sıyrılabilecekler midir? Ali Yüzbaşı, Nadia’nın da desteğiyle füzeyi bulup adım adım yaklaşmakta olan faciayı önleyebilecek midir?

Kadroya İdris Nebi Taşkan dahil oluyor

Al Sancak’ın kadrosuna başarılı oyuncu İdris Nebi Taşkan, ‘Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri’ karakteriyle dahil oluyor.



