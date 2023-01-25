|
Hayat

Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak'ın yeni bölümünde Pençe Timi zorlu bir sınavdan geçiyor

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak, 26 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Yeni Şafak
Yeni Şafak
16:03 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Pençe Timi zorlu bir sınavdan geçiyor.

Pençe Timi zorlu bir sınavdan geçiyor.

Uğur Güneş'in başrolü Gülsim Ali ile paylaştığı, Bozdağ Film imzalı Al Sancak dizisi yeni bölümüyle 26 Ocak Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Al Sancak’ın ikinci bölüm özeti şöyle;

Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaşmıştır. Nadia, Ali’nin şehit düşen arkadaşı Attila’nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti’ne çalışmayı teklif eder. Ali Yüzbaşı, Nadia’nın teklifini kabul edecek midir?

Öte yandan Türkiye büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Mithat’ın başını çektiği ahtapot büyük ve kanlı bir eylemi gerçekleştirmenin arifesindedir. Kimyasal başlıklı füzeyle Türk Akımı Boru Hattı’nı imha ederek ülkede ve dünyada büyük bir kaos çıkarmayı planlamaktadırlar.

Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi, ada baskınında elde ettikleri belgelerle bu terör eyleminin bilgisine ulaşacak ve ahtapota engel olmak için harekete geçeceklerdir. Operasyonda ağır yaralanan Süleyman’ın akıbeti ne olacaktır? Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi ahtapotun en önemli isimlerinden birini ele geçirmeyi başaracaktır.

Bu kişi kim olacaktır? Tüm bunların yanı sıra devam etmekte olan füze tehdidini bertaraf etmek için Ali Yüzbaşı, Nadia’yla birlikte füzeyi aramak zorunda kalacaktır. Düştükleri tehlikelerden sıyrılabilecekler midir? Ali Yüzbaşı, Nadia’nın da desteğiyle füzeyi bulup adım adım yaklaşmakta olan faciayı önleyebilecek midir?

Kadroya İdris Nebi Taşkan dahil oluyor

Al Sancak’ın kadrosuna başarılı oyuncu İdris Nebi Taşkan, ‘Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri’ karakteriyle dahil oluyor.


#Al Sancak
#TRT
#trend
32 dakika önce
default-profile-img
Sezonun en iddialı dizisi Al Sancak'ın yeni bölümünde Pençe Timi zorlu bir sınavdan geçiyor
Zamlı 15 günlük maaş farkları ödemesi ne zaman yatacak?
El-Ezher İsveç ve Hollanda ürünlerini boykot çağrısında bulundu
Tıkınan su borusundan 6 metrelik kök çıktı köylüler şaşırdı: Boa yılanı geliyor
Muhalefet partisi temsilcileri: Akşener 5 vakit namaz kılar Kılıçdaroğlu Kur'an-ı ezbere biliyor
2023 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.