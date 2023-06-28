'Şimdi kucaklaşma dualaşma vakti'

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları önceki gün kafileler halinde Mekke’ye 25 kilometre mesafedeki Arafat’a hareket etti. Hacı adayları, geceyi klimalı çadırlarda geçirdi. Sabahın erken saatlerinde hacı adayları Rahmet Dağı’nın eteğindeki Arafat Meydanı’nda vakfeye durdu. Gözyaşları arasında Allah’a yalvaran Müslümanlar günahlarının affı ve İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi için dua ve niyazda bulundu, tövbeler edildi. Öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yaptı.

MESCİD-İ AKSA’YA DUA

Erbaş, “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk’ nidalarıyla sana yöneldik, mukaddes evine, Beytullah’a geldik, kalbimizi zikrinle doyurmaya, ruhumuzu aşkınla yoğurmaya geldik. Vakfemizi makbul, haccımızı mebrur, kalbimizi mamur eyle Allah’ım.” ifadelerini kullandı. Arakan’dan Keşmir’e, Filistin’den Doğu Türkistan’a mazlum diyarlarda zulme maruz kalanlar olduğuna dikkati çeken Erbaş, Allah’tan onları bu zulümden kurtarmasını, masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakmamasını diledi. Erbaş, “Mekke ve Medine’nin kardeşi” Kudüs’ün mahzun kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mescid-i Aksa’nın harim-i ismetine zalimler musallat oldu. Azgınlara fırsat verme” Son dönemde yaşanan yangın, sel ve depremlere değinen Erbaş, şu ifadeleri kullandı: “Yaşadığımız afetlerde elinden gelen bütün imkanları seferber ederek depremzede kardeşlerimizin yanında yer alan kullarını sen de kıyamet sıkıntılarından kurtar.” Erbaş duasını ‘Artık hacı oldunuz’ sözleriyle şöyle tamamladı: “Kıymetli hacı kardeşlerim! Allah kabul eylesin. Allah’ın lütfu ve inayetiyle her biriniz hacı oldunuz. Her birinizi yürekten tebrik ediyorum. Şimdi hepiniz birbirinizle kucaklaşınız, dualaşınız. Haccınız mübarek olsun.”

BUGÜN ŞEYTAN TAŞLAYACAKLAR

Hacı adayları Arafat’ta vakitlerini Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirdi. Dün akşam saatlerinde Arafat’tan ayrılan hacı adayları, daha sonra Müzdelife’ye geçti. Akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek “Cem-i tehir” yapan adayları, Müzdelife vakfesini yaptı. Müzdelife’de şeytana atılacak taşları toplayan hacı adayları, daha sonra Mina’daki “Cemerat” bölgesine hareket etti. Hacılar bugün de “Büyük şeytana” yedi taş atacak. Hacılar şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar. İlk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa’yını ifa edecek. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar. Hacılar, yarın ve bayramın üçüncü günü yine aynı bölgede sırasıyla “küçük, orta ve büyük” şeytana 7’şer taş atacak. Hacılardan, daha önce gitmeyenler Medine’ye giderek ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke’den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kabe’ye ve şehre veda edecek.

KÂBE örtüsü temizlendi

Kurban Bayramı nedeniyle Mescid-i Haram'daki çalışmalar kapsamında Kabe'nin örtüsü de temizlendi. Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı bugün idrak edilecek. Kutsal topraklarda aynı zamanda hac heyecanı da yaşanıyor. Hacı adayları, bugün Mina'da şeytan taşlayacak, ardından Kabe'de ziyaret tavafı gerçekleştirecek. Bu kapsamda Mescid-i Haram'da ekipler kapsamlı temizlik yapıldı. Kabe'nin örtüsü de temizlendi. Kabe örtüsünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Temmuz'a denk gelen 1 Muharrem Hicri yılbaşında değiştirilmesi bekleniyor.







