Sınır ötesinde yetenek keşfi

Bu yıl Türkiye’de 10 bölgede, 130 üniversitenin iş birliği ile düzenlenecek olan fuarlara toplam 300 bin öğrenci ve mezun katılımı bekleniyor. Her bölgede 200’ün üzerinde, toplamda 2 bin 500’ün üzerinde kamu ve özel sektör kurumlarının yer alacağı bu büyük organizasyonlara öğrenci ve mezunlar “yetenekkapisi.org” adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kariyer fuarlarının ilki dün Edirne’de gerçekleştirildi. Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Isparta, İzmir, Bolu, Kayseri, Adana ve Gaziantep’te ise bu yıl içinde düzenlenecek. Fuar sırasında öğrenci ve mezunlar, firma ve kurumlara iş ve staj başvurularında bulunabilecek. Fuarlar Ofis tarafından, “Kickstart your career” sloganı ile yurt dışına da açıldı. 2020 yılında Özbekistan, İngiltere, Güney Afrika, Almanya, ABD, Hollanda, Kazakistan ve Pakistan’da “TalentforBIZ” etkinlikleri gerçekleştirilecek. 15 Şubat’ta Taşkent’te başlayan, 21 Şubat’ta Lahor ile süren etkinliklerde Türk firmaları, yeteneklerle buluştu.

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