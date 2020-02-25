Hayat Sinopta en mutlu kent sevinci
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Sinop'ta 'en mutlu kent’ sevinci

'Mutlu şehir' unvanını yıllardır kimseye vermeyen Sinop, bu yıl da ilk sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son yayınladığı verilere göre, Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan il yeniden Sinop oldu. Sinoplular 'mutlu kent' olarak anılmanın sevincini yaşıyor.

Haber Merkezi DHA
Sinoplular 'mutlu şehir' olarak anılmaktan çok mutlu.
Sinoplular 'mutlu şehir' olarak anılmaktan çok mutlu.

TUİK'in açıkladığı son verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyleri yayımlandı. Buna göre son yıllarda 'mutlu kent' olarak anılan Sinop, listede yüzde 77.66 oranla ilk sırada yer aldı. Güneş, kum ve deniz üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz’in Bodrum’u' olarak da adlandırılan Sinop'ta yaşayanlar, birbirlerine olan saygı ve hoşgörüleri ile tanınıyor. Trafik sinyalizasyon sistemi de bulunmayan Sinop'ta, trafik kazalarının görülme oranının düşük seviyelerde olması da dikkat çekiyor.

DHA

"İnsanlar birbirine saygılı ve sevgili"

  • 'Mutlu şehir' imajını yıllardır kimseye vermeyen Sinop’un bu yılda ilk sırada yer alması Sinoplular tarafından memnuniyetle karşılandı. Sinoplu Hamiyet Ersöz (65), “Çok mutluyuz. Çünkü burada terör olmaz. Olaylar olmaz. Trafik lambamız yoktur. İnsanlar birbirine saygılı ve sevgilidir. Onun için biz çok mutluyuz. Küçük şehir olduğundan dolayı istediğimiz yere yürüyerek bile gidebiliyoruz. 'Mutlu şehir' olarak anılmak da gerçekten çok güzel, bu durum ilimizin turizmine de katkı sağlıyor. Yaz aylarında Sinop’un nüfusu ikiye katlanıyor. Şehrimiz çok güzel. Biz mutlu şehiriz ve çok mutluyuz” dedi.

DHA

Türkiye'nin en mutlu şehrinde 21 yıldır trafik lambası yok
GÜNDEM
Türkiye'nin en mutlu şehrinde 21 yıldır trafik lambası yok

"Doğası bir harika"


  • Sinop’un çok güzel bir şehir olduğunu anlatan İrem Sertkaya (14) ise, “Sinop, yeşil ve mavinin bir arada olduğu, doğasıyla insanı mutlu eden bir şehir. İnsanlar, birbirine saygı ve sevgi içerisinde yaşıyor. Bu da mutlu şehir olmasının en önemli nedenlerinden biridir. Küçük bir şehir ve kalabalık değil. Trafiği de fazla olmayan bir şehir. 'Mutlu şehir' Sinop’ta yaşadığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.
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