Sinop’ta kaçak kazıya suçüstü: 8 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen iki ayrı noktada yaptıkları operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Kazı alanında ve yapılan ev aramasında; 1 dedektör, 2 delici alet, 133 metre elektrik kablosu, 2 kürek, 2 kazma, 2 murç ve 8 çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.