Hayat Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar
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Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar

Sivas'ta açık cezaevinde kurulan atölyedeki kadın mahkumlar, en son 32 yıl önce siparişleri alınan, her biri yaklaşık 2 yıl emek verilerek hazırlanan halıların dokunup sahiplerine teslim edilmesi için çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Sivas'ta açık cezaevinde kurulan atölyedeki kadın mahkumlar, en son 32 yıl önce siparişleri alınan halıları dokuyor.
Sivas'ta açık cezaevinde kurulan atölyedeki kadın mahkumlar, en son 32 yıl önce siparişleri alınan halıları dokuyor.

Sivas'ta açık cezaevinde kurulan atölyedeki kadın mahkumlar, en son 32 yıl önce siparişleri alınan halıları dokuyor. Kentteki açık ceza infaz kurumu bünyesinde 1982'de kurulan atölyede kadın mahkumlar, ünü dünyaya yayılan geleneksel Sivas halılarını hazırlıyor.

Oscar ödüllü sinema oyuncusu Charlize Theron'un 2006'da İstanbul ziyareti sırasında satın almasıyla yeniden gündeme gelen halıların metrekaresine 360 bin ilmek atılıyor. Bir halı ise yaklaşık 2 yılda dokunabiliyor.

Şimdilerde 24 kadın mahkum tarafından binbir emekle dokunan halıların her deseni, rengi, çizgisi, farklı bir duyguyu anlatıyor. "Sivas Yıldızı", "Viyana", "Serpme" ve "Osmanlı Halısı" olarak adlandırılan ürünler, büyüklüğüne göre 12 bin ila 17 bin lira arasında fiyatlandırılıyor.

Cezaevindeki halı atölyesi 1982'de faaliyete geçti

200 halı dokunmayı bekliyor

Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Tahsin Yalçın, yaptığı açıklamada, cezaevindeki halı atölyesinin 1982'de faaliyete geçtiğini söyledi.

Atölyeye 1985-87 arasında "aşırı" halı siparişi verildiğini belirten Yalçın, "Bu nedenle 1987'den sonra artık sipariş alınmamış. Halen 1987'ye kadar alınan 550 halı siparişini tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar bu halılardan 350'si sahiplerine teslim edildi. 200 halı da dokunmayı bekliyor" diye konuştu.

Halı siparişlerini, tarihlerine göre listelediklerini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

  • "Liste doğrultusunda ulaşabildiğimiz adreslere, kayıtlı telefonlara, hatta yeri geldiğinde mirasçılara ulaşarak siparişi hatırlatıp 'Dokuyalım mı?' diye soruyoruz. Halıyı alacağını söyleyenler için dokumayı başlatıyoruz. Tamamlayıp ilgili kişilere teslim ediyoruz. Dokunup biten halıyı, alıcısı gelene kadar bekletiyoruz. Onun dışında vazgeçen varsa onları da dışarıya satışa sunuyoruz."

Tezgah ve mahkum sayısı azaldı

Atölye ilk kurulduğunda 150 tezgahta halı dokunduğunu dile getiren Yalçın, "Ancak yıllar geçtikçe tezgah ve mahkum sayısı azaldı. Şimdi 8 tezgahta halı dokuma çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

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