Sivas'taki tarihi köprüye kepçeyle müdahale etmişlerdi: Tepki çeken restorasyona idari soruşturma

Divriği'de bulunan ve Mengücekliler döneminde yapıldığı düşünülen 800 yıllık tarihi Kız Köprüsü, Çaltı Çayı üzerinde bulunuyor. İpek Yolu güzergahında bulunan, 70 metre uzunluğunda olan, kesme ve moloz taştan yapılan köprünün, Divriği Belediyesi'nin girişimiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında restorasyon çalışmasına başlandı.

GÜNDEM Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan Galata Kulesi'ndeki restorasyona ilişkin açıklama: Tarihi yapıya değil, çimento harç ile örülmüş bölüme müdahale edilmiştir

Restorasyon sırasında köprünün üzerine iş makinesi çıkarıldı. Kız Köprüsü'nün üstünde iş makinesi ile restorasyon fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Konuyla ilgili Sivas Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan Galata Kulesi'ndeki restorasyona ilişkin açıklama: Tarihi yapıya değil, çimento harç ile örülmüş bölüme müdahale edilmiştir

"Özel ihtimam gösteriyoruz"

Vali Salih Ayhan, "Tarihi eserlerle ilgili vatandaşlarımızın hassasiyetini takdir ve teşekkür ediyoruz. Bazen biz idarecilerin gözünden kaçan hususları gündeme getirmeleri örnek bir duyarlılıktır. Sivas’ımızın coğrafyası tarihi eserler bakımından zengindir. Sivas'ta tarihi eserler noktasında özel ihtimam gösteriyoruz. Yakın zamanda Galata Kulesi ile ilgilide gündem oldu. Bizde bu tip konularda arkadaşlarımızın hassas ve duyarlı olmaları konusunda uyardık. Dün Kaymakamlığımıza bizzat talimat verdik ve olay yerine gitti. Olay yerinde inceledi ve bir rapor gönderdi. Orada aslında anlık bir durum söz konusu. Tarihi eseri hırpalayan, deforme eden bir çalışma yoktur" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Galata Kulesi'nde sonradan yapılan duvarın hiltili yıkımına bakanlık müdahale etti

"İşin ruhuna aykırı uygulama yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını belirten Vali Ayhan, "Konuyu yakından takip ettiğimizi ve ihmali olanlar ile ilgili gerekli idari işlemi yapacağımızı söyleyebiliriz. Ben de yakın zaman da orayı ziyaret edeceğim. Bu tip şeyler önemlidir. Bu konuda gerekli adımları radikal bir şekilde atacağız. Bu eserleri koruyup gelecek nesillere aktarmak bizim vazifemizdir. Hor kullanmak, hırpalamak, deforme etmek ve işin ruhuna aykırı uygulama yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.



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