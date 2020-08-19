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Hayat Sivastaki tarihi köprüye kepçeyle müdahale etmişlerdi Tepki çeken restorasyona idari soruşturma
AKTÜEL

Sivas'taki tarihi köprüye kepçeyle müdahale etmişlerdi: Tepki çeken restorasyona idari soruşturma

Sivas’ın Divriği ilçesindeki Kız Köprüsü’nün restorasyonunu yapan müteahhit, 800 yıllık tarihi köprünün üstüne iş makinesi çıkarmıştı. Firma "Büyük taşlar vardı, o nedenle iş makinesiyle çalışmak zorundayız" savunması yaparken, arkeologlar duruma tepki göstermişti. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan çalışmaların ardından yetkililer harekete geçti. Valilik, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Tarihi köprünün üstüne iş makinesi çıkarılmıştı.
Tarihi köprünün üstüne iş makinesi çıkarılmıştı.

Divriği'de bulunan ve Mengücekliler döneminde yapıldığı düşünülen 800 yıllık tarihi Kız Köprüsü, Çaltı Çayı üzerinde bulunuyor. İpek Yolu güzergahında bulunan, 70 metre uzunluğunda olan, kesme ve moloz taştan yapılan köprünün, Divriği Belediyesi'nin girişimiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ağustos ayında restorasyon çalışmasına başlandı.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan Galata Kulesi'ndeki restorasyona ilişkin açıklama: Tarihi yapıya değil, çimento harç ile örülmüş bölüme müdahale edilmiştir
GÜNDEM
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan Galata Kulesi'ndeki restorasyona ilişkin açıklama: Tarihi yapıya değil, çimento harç ile örülmüş bölüme müdahale edilmiştir
  • Restorasyon sırasında köprünün üzerine iş makinesi çıkarıldı. Kız Köprüsü'nün üstünde iş makinesi ile restorasyon fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Konuyla ilgili Sivas Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan Galata Kulesi'ndeki restorasyona ilişkin açıklama: Tarihi yapıya değil, çimento harç ile örülmüş bölüme müdahale edilmiştir
GÜNDEM
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan Galata Kulesi'ndeki restorasyona ilişkin açıklama: Tarihi yapıya değil, çimento harç ile örülmüş bölüme müdahale edilmiştir

"Özel ihtimam gösteriyoruz"

Vali Salih Ayhan, "Tarihi eserlerle ilgili vatandaşlarımızın hassasiyetini takdir ve teşekkür ediyoruz. Bazen biz idarecilerin gözünden kaçan hususları gündeme getirmeleri örnek bir duyarlılıktır. Sivas’ımızın coğrafyası tarihi eserler bakımından zengindir. Sivas'ta tarihi eserler noktasında özel ihtimam gösteriyoruz. Yakın zamanda Galata Kulesi ile ilgilide gündem oldu. Bizde bu tip konularda arkadaşlarımızın hassas ve duyarlı olmaları konusunda uyardık. Dün Kaymakamlığımıza bizzat talimat verdik ve olay yerine gitti. Olay yerinde inceledi ve bir rapor gönderdi. Orada aslında anlık bir durum söz konusu. Tarihi eseri hırpalayan, deforme eden bir çalışma yoktur" ifadelerini kullandı.

Galata Kulesi'nde sonradan yapılan duvarın hiltili yıkımına bakanlık müdahale etti
GÜNDEM
Galata Kulesi'nde sonradan yapılan duvarın hiltili yıkımına bakanlık müdahale etti

"İşin ruhuna aykırı uygulama yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını belirten Vali Ayhan, "Konuyu yakından takip ettiğimizi ve ihmali olanlar ile ilgili gerekli idari işlemi yapacağımızı söyleyebiliriz. Ben de yakın zaman da orayı ziyaret edeceğim. Bu tip şeyler önemlidir. Bu konuda gerekli adımları radikal bir şekilde atacağız. Bu eserleri koruyup gelecek nesillere aktarmak bizim vazifemizdir. Hor kullanmak, hırpalamak, deforme etmek ve işin ruhuna aykırı uygulama yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Tarihe ihanet: 472 yıllık Mihrimah Sultan Cami Külliyesi'de klima görüntüsü isyan ettirdi
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1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan’a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı.
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Klima üniteleri külliyenin tarihe dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istendi. Öte yandan, klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.
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Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından “Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan’ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak” diye paylaşımda bulundu.
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Klima ünitelerinin monte edilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden Birol Küçükşahin, “Mihrimah Sultan Külliyesinin Tıp Merkezinin bacalarına klima ünitesi yerleştirerek tarihi dokusunun bozulması çok yanlış. Gerekli resmi işlemlerin yapılarak tarihi dokunun eski hale getirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
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Dokuyu koruyabilmek için ilk yapıldığı gibi kalması gerekiyor. Sadece yenileme yenileme çalışması yapılmalı. Tarihi caminin özelliklerine uygun olmalı. Yetkililerin bu konuda tarihi eserlerimize sahip çıkmaları ve bu dokuyu bozanlara gerekli cezai işlemleri uygulamalılar.
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Bu emsal teşkil ediyor ve kötü bir örnek. Tarihimizde böyle kötü örnekler çoğaldıkça diğer yerlerde bozulacak ve bunun önüne geçemeyiz. Biz atalarımızdan kalan emanetlere sahip çıkarak çocuklarımıza aktaracağız, onlarda çocuklarına aktaracak. Yoksa torunlarımıza bırakacağımız bir tarihimiz kalmaz” diye konuştu.
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Tarihe ihanet: 472 yıllık Mihrimah Sultan Cami Külliyesi'de klima görüntüsü isyan ettirdi
İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.


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