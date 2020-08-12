Galata Kulesi'nde sonradan yapılan duvarın hiltili yıkımına bakanlık müdahale etti

Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında hilti ile yapılan çalışmalar sosyal medyada yayılınca tepki çekti. Görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan inceleme başlatıldığını açıkladı.

HAYAT Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor

"Uygulamalar rahatsız edici"

Demircan, yaptığı açıklamada, "Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamalar, Bakanlığımızın ilgili birimlerini de rahatsız etmiştir. Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır. Yapının bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir" dedi.

FOTOĞRAF 7 Mihrimah Sultan Cami İstanbul'un mimari, tarihi ve kültürel açıdan önemli değerlerinden bir tanesi. Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima üniteleri, gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. Külliye havadan fotoğraflandı. 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan’a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisi’nin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açmıştı. Klima üniteleri külliyenin tarihi dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması gerektiği, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istenmişti. Geçtiğimiz gün yapılan çalışmaların ardından monte edilen klima üniteleri kaldırıldı. Klima ünitelerinin kaldırıldığı tarihi cami drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından “Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Külliyesi’nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı. İstanbul’un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye paylaşımda bulundu. Öte yandan Üsküdar’da vatandaşlarda klima ünitelerinin kaldırılma kararının yerinde olduğunu belirterek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti. 472 yıllık Mihrimah Sultan Cami Külliyesi'nin bacalarına monte edilen klima üniteleri kaldırıldı, cami mimari ihtişamına yeniden kavuştu İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima üniteleri, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı. Klima ünitelerinin kaldırıldığı tarihi caminin bacaları havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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"İstanbul'un kültürel mirası korunacak"

Demircan, "Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

