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Gündem Galata Kulesinde sonradan yapılan duvarın hiltili yıkımına bakanlık müdahale etti
İSTANBUL

Galata Kulesi'nde sonradan yapılan duvarın hiltili yıkımına bakanlık müdahale etti

İstanbul'da her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında yapıya sonradan inşa edilen duvarların hilti ile yıkılma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan fotoğraflar büyük tepki toplarken, yetkililer konuyla ilgili harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Galata Kulesi'ndeki hiltili yıkıma bakanlık müdahale etti.
Galata Kulesi'ndeki hiltili yıkıma bakanlık müdahale etti.

Galata Kulesi'ndeki restorasyon sırasında hilti ile yapılan çalışmalar sosyal medyada yayılınca tepki çekti. Görüntüler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan inceleme başlatıldığını açıkladı.

Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
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Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor

"Uygulamalar rahatsız edici"

Demircan, yaptığı açıklamada, "Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamalar, Bakanlığımızın ilgili birimlerini de rahatsız etmiştir. Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır. Yapının bir bölümünün seyir mekanı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir" dedi.

472 yıllık Mihrimah Sultan Cami Külliyesi'nin bacalarına monte edilen klima üniteleri kaldırıldı, cami mimari ihtişamına yeniden kavuştu
FOTOĞRAF 7
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Mihrimah Sultan Cami İstanbul'un mimari, tarihi ve kültürel açıdan önemli değerlerinden bir tanesi. Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima üniteleri, gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. Külliye havadan fotoğraflandı.
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1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan’a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisi’nin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açmıştı.
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Klima üniteleri külliyenin tarihi dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması gerektiği, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istenmişti.
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Geçtiğimiz gün yapılan çalışmaların ardından monte edilen klima üniteleri kaldırıldı. Klima ünitelerinin kaldırıldığı tarihi cami drone ile havadan görüntülendi.
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Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından “Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Külliyesi’nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı.
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İstanbul’un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye paylaşımda bulundu.
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Öte yandan Üsküdar’da vatandaşlarda klima ünitelerinin kaldırılma kararının yerinde olduğunu belirterek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti.
472 yıllık Mihrimah Sultan Cami Külliyesi'nin bacalarına monte edilen klima üniteleri kaldırıldı, cami mimari ihtişamına yeniden kavuştu
İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima üniteleri, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı. Klima ünitelerinin kaldırıldığı tarihi caminin bacaları havadan görüntülendi.


"İstanbul'un kültürel mirası korunacak"

Demircan, "Hilti ile duvarlar da sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekan haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarihe ihanet: 472 yıllık Mihrimah Sultan Cami Külliyesi'de klima görüntüsü isyan ettirdi
FOTOĞRAF 9
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1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan’a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı.
Title
Klima üniteleri külliyenin tarihe dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istendi. Öte yandan, klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.
Title
Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından “Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan’ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak” diye paylaşımda bulundu.
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Klima ünitelerinin monte edilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden Birol Küçükşahin, “Mihrimah Sultan Külliyesinin Tıp Merkezinin bacalarına klima ünitesi yerleştirerek tarihi dokusunun bozulması çok yanlış. Gerekli resmi işlemlerin yapılarak tarihi dokunun eski hale getirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
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Dokuyu koruyabilmek için ilk yapıldığı gibi kalması gerekiyor. Sadece yenileme yenileme çalışması yapılmalı. Tarihi caminin özelliklerine uygun olmalı. Yetkililerin bu konuda tarihi eserlerimize sahip çıkmaları ve bu dokuyu bozanlara gerekli cezai işlemleri uygulamalılar.
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Bu emsal teşkil ediyor ve kötü bir örnek. Tarihimizde böyle kötü örnekler çoğaldıkça diğer yerlerde bozulacak ve bunun önüne geçemeyiz. Biz atalarımızdan kalan emanetlere sahip çıkarak çocuklarımıza aktaracağız, onlarda çocuklarına aktaracak. Yoksa torunlarımıza bırakacağımız bir tarihimiz kalmaz” diye konuştu.
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Tarihe ihanet: 472 yıllık Mihrimah Sultan Cami Külliyesi'de klima görüntüsü isyan ettirdi
İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.


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