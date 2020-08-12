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Hayat Mimar Sinanın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor
KÜLTÜR SANAT

Sinan Paşa Camii’nin duvarları rutubet nedeniyle dökülmeye başladı

Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor

Mimar Sinan'ın Beşiktaş Meydanı’ndaki 465 yıllık eseri olan tarihi Sinan Paşa Camii’nin duvarları rutubet nedeniyle dökülmeye başladı. 465 yıllık caminin büyük ölçüde aşınan duvarları, rutubetin önlenememesi halinde caminin kıble cephesinin çökme ihtimalini akıllara getiriyor.

Haber Merkezi İHA
Mimar Sinan’a yaptırılan 465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesinin son hali vatandaşları düşündürüyor.
Mimar Sinan’a yaptırılan 465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesinin son hali vatandaşları düşündürüyor.

Osmanlı Donanması’nın Kaptan-ı Derya’sı Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan 465 yıllık tarihi Sinan Paşa Camii ve Külliyesinin son hali vatandaşları düşündürüyor.

Caminin içerisinde kıble cephesinde ve her iki tarafındaki duvarlarda yıllardır oluşan rutubet, duvarın ve tuğlaların aşınmasına yol açtı. Vatandaşların namaz kıldığı bölümdeki duvarların sıvalarının rutubet nedeniyle dökülmesi tarihi desenlerinde bozulmasına yol açıyor.

İHA
Vatandaşların namaz kıldığı bölümdeki duvarların sıvalarının rutubet nedeniyle dökülmesi tarihi desenlerinde bozulmasına yol açıyor.

Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eserinde ‘Baykuş’ detayı
HAYAT
Mimar Sinan’ın Ege’deki tek eserinde ‘Baykuş’ detayı

Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Sinan Paşa tarafından yaptırılan caminin inşaatı 1550 yılında başladı. Sinan Paşa’nın vefatı sırasında inşaat bitmediği için, Paşa Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi’ne defnedildi. Caminin inşaatı 1555 yılında tamamlandı.

İHA
Vatandaşların namaz kıldığı bölümdeki duvarların sıvalarının rutubet nedeniyle dökülmesi tarihi desenlerinde bozulmasına yol açıyor.

  • Mimar Sinan’ın eseri olan cami 16. yüzyıl Osmanlı işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor
HAYAT
Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Ancak önünden ana yol geçmesi ve trafik yoğunluğu sebebiyle meydanın büyük tutulması yüzünden, caminin su drenaj kanalları kaldırıldı. Kanallar, Cumhuriyet yıllarında şehir kalabalıklaştığı için kaldırılınca yapının orjinalliği de bozuldu. Bu arada çatıdan akan sular, dış duvardan ve yoldan gelen sular, drenajlı tahliye olmadığı için caminin duvarından içeriye geçiyor.

İHA


Bazı tarihi camilerde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapıp, çözüm üretmesi ile yapılan yanlıştan kaynaklanan rutubet önlenmişti.

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