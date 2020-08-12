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Gündem Vakıflar Genel Müdürlüğünden "Galata Kulesi" açıklaması Yükleniciyi firmaya yaptırım uygulanacak
İSTANBUL

Vakıflar Genel Müdürlüğünden "Galata Kulesi" açıklaması: Yükleniciyi firmaya yaptırım uygulanacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Galata Kulesi'nin zemin katındaki çalışmanın, kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemi olduğu belirtilerek, "Yapılan çalışmalar, bilimsel yöntemler esas alınarak, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Galata Kulesi'nde tepki çeken çalışma.
Galata Kulesi'nde tepki çeken çalışma.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından Galata Kulesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

"Galata Kulesi'nin zemin katındaki işlem, kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemidir." ifadelerine ver verilen açıklamada, bu işlemin literatürde "çürütme-tümleme" olarak tanımlandığı, bunun "tarihi esere sonradan eklenmiş ya da dönem içerisinde onarım yapılamayacak kadar bozulmuş alanlarda, deformasyona uğramış parçaların çıkarılması ve tekrar aslına uygun hale getirilmesi" olduğu aktarıldı.

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Yüklenici firmaya gerekli yaptırımlar uygulanacak


Yapılan teknik incelemelerde, kule zemin katındaki duvarın "çimento esaslı sıva raspası" sonucunda duvar örgüsünde bozulmaların ortaya çıktığı, orijinal yapısının bozulduğu ve bu müdahalelerin yakın dönemde yapıldığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Galata Kulesi gibi İstanbul'un hatta dünyanın sembol eserlerinden birine sonradan izinsiz ve kaçak olarak eklenen, orijinal dokusu ve fonksiyonuyla ilgisi olmayan ofis, mutfak gibi bölümler tasfiye edilmekte, çimento harçla örülmüş bölüm, özgün duvar örgüsüne uygun malzeme cinsi ve tekniğine uygun olarak tamamlanmaktadır. Galata Kulesi, insanlığın ortak mirası, İstanbul’un siluetinin ayrılmaz parçasıdır. Yapılan çalışmalar; bilimsel yöntemler esas alınarak, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

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