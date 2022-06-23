Siyam ikizleri 4 yaşında

. Derman ve Yiğit Evrensel için tedavi gördükleri Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde doğum günü partisi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavileri için 2 yıl önce Londra’ya gönderdiği Antalyalı siyam ikizleri, yeni yaşlarına sağlıklı bir şekilde girdi. Derman ve Yiğit Evrensel için tedavi gördükleri Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde doğum günü partisi düzenlendi. Alanya ilçesinde yaşayan Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin 2018’de başlarından yapışık doğan siyam ikizleri Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Londra’ya gönderildi.

Burada aralarında Türk doktorların da bulunduğu 42 kişilik ekiple yapılan ameliyatlar sonrası birbirinden ayrılan ikizlerin tedavisi Ankara Şehir Hastanesi’nde devam etti. İkizler 4’üncü yaş günlerine sağlıklı bir şekilde girerek doğum günlerini kutladı. Baba Evrensel, “Derman şu anda yürüyor, Yiğit’in de biraz zamana ihtiyacı var.” dedi. Başhekim Prof. Dr. Evren Yaşar ikizlerin tedavisini iki yıldır sürdürdüklerini dile getirdi.

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