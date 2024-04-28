Siyaseti bırak hekime bak

İstanbul Tabip Odası seçimlerine geri sayım başladı. Yıllardır hekim odaklı yaklaşımdan ziyade siyasi çıkışlarıyla adından söz ettiren İstanbul Tabip Odası’nda değişim sesleri yükseliyor. Türk Hekimleri Birliği adına adaylığını açıklayan KBB Uzmanı Prof. Dr. Salih Aydın, Yeni Şafak’a konuştu. İstinye Üniversitesi’nde KBB Uzmanı olarak çalışan Aydın, Türkiye’de hekimlerin tam manasıyla temsil edilmediğini belirtti. Aydın, mevcut tabipler odası yönetiminin siyasi söylem üretmekten hekimlerin sorunlarıyla ilgilenmediğini ifade etti.
DÜŞÜK KATILIMLA BÜYÜK SÖYLEMLER
Son zamanlarda yaptığı görüşmelerde meslektaşlarının İstanbul Tabip Odası’nı bir siyasi yapılanma olarak düşündüğünü anlatan Aydın, "Aday olanları da siyasi çıkar peşinde koşan kişiler olarak gördüklerini fark etmiş bulunmaktayız. Bu algı, mevcut yönetimin uzun yıllardır sürdürdüğü bir alışkanlıktan kaynaklanıyor. Neden alışkanlık diyorum? Çünkü mevcut yönetim 1990'dan bu yana, yani 34 yıldır görev yapıyor ve geriye dönüp bakıldığında İstanbul Tabip Odası denildiğinde akla gelen şeylerin genellikle dar bir ideolojik ajandaya sıkışmış politik içerikler olduğunu görüyoruz" dedi.
Aydın şöyle konuştu:
"Hekimlerin, ‘oy vermeye gelsek çoğunluğu sağlayamayız, bu yönetimi değiştiremeyiz’ gibi bir kabullenişi var. Peki mevcut yönetim kaç oyla seçiliyor, ortalama 3 bin... Odanın 34 bin üyesi olduğu dikkate alınırsa, son derece düşük bir katılımla tüm hekimlerin sözcüsü gibi bir misyon üstleniliyor. Okul sıralarından hastanenin acil servisine kadar pek çok alanda hekimlerin sorunları var, bu sorunlar çözüm bekliyor."
ODAYLA İLGİLENSİN
Bir hekimin yurt dışına gitmek istediğinde vize başvurusunda bulunmak için tabip odasından yazı alması gerektiğini anlatan Aydın, "Yurt dışında sağlık alanında ne tür çalışma yapacaksanız onun için iyi hal belgesi almak gerekiyor, bunu da yine oda üzerinden yapmak şart. Aslında bu açıdan bakıldığında sadece özel sektördeki hekimlerin değil, kamuda çalışanların da tabip odasıyla yakından ilgilenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. İstanbul Tabip Odası seçimlerinin Türk Tabipleri Birliği’ne delege gönderilmesi açısından önemli olduğunu hatırlatan Aydın, "Avrupa ve ABD’deki kuruluşlar, Türkiye’deki hekimlerin söylemleri olarak TTB’yi referans alıyor. Örneğin bu kurumlar herhangi bir hastalık, aşı, bilimsel çalışmayla ilgili fon kurulacaksa, TTB’yle iletişime geçiliyor. Bu noktada bu kurumlarla ilgili atılacak adımlar da önem kazanıyor. Buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, mevcut yapılar çok düşük oylarla bu yönetimleri sürdürüyor. 5 Mayıs’taki seçimlerde, oy kullanmaya gelecek her bir arkadaşımız gidişatı değiştirebilir” değerlendirmesi yaptı.
5 MAYIS’TA SANDIĞA
İstanbul Tabip Odası seçimleri 5 Mayıs 2024 Pazar günü Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak.