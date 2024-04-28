Siyaseti bırak hekime bak

Son zamanlarda yaptığı görüşmelerde meslektaşlarının İstanbul Tabip Odası’nı bir siyasi yapılanma olarak düşündüğünü anlatan Aydın, "Aday olanları da siyasi çıkar peşinde koşan kişiler olarak gördüklerini fark etmiş bulunmaktayız. Bu algı, mevcut yönetimin uzun yıllardır sürdürdüğü bir alışkanlıktan kaynaklanıyor. Neden alışkanlık diyorum? Çünkü mevcut yönetim 1990'dan bu yana, yani 34 yıldır görev yapıyor ve geriye dönüp bakıldığında İstanbul Tabip Odası denildiğinde akla gelen şeylerin genellikle dar bir ideolojik ajandaya sıkışmış politik içerikler olduğunu görüyoruz" dedi.

"Hekimlerin, ‘oy vermeye gelsek çoğunluğu sağlayamayız, bu yönetimi değiştiremeyiz’ gibi bir kabullenişi var. Peki mevcut yönetim kaç oyla seçiliyor, ortalama 3 bin... Odanın 34 bin üyesi olduğu dikkate alınırsa, son derece düşük bir katılımla tüm hekimlerin sözcüsü gibi bir misyon üstleniliyor. Okul sıralarından hastanenin acil servisine kadar pek çok alanda hekimlerin sorunları var, bu sorunlar çözüm bekliyor."

Bir hekimin yurt dışına gitmek istediğinde vize başvurusunda bulunmak için tabip odasından yazı alması gerektiğini anlatan Aydın, "Yurt dışında sağlık alanında ne tür çalışma yapacaksanız onun için iyi hal belgesi almak gerekiyor, bunu da yine oda üzerinden yapmak şart. Aslında bu açıdan bakıldığında sadece özel sektördeki hekimlerin değil, kamuda çalışanların da tabip odasıyla yakından ilgilenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. İstanbul Tabip Odası seçimlerinin Türk Tabipleri Birliği’ne delege gönderilmesi açısından önemli olduğunu hatırlatan Aydın, "Avrupa ve ABD’deki kuruluşlar, Türkiye’deki hekimlerin söylemleri olarak TTB’yi referans alıyor. Örneğin bu kurumlar herhangi bir hastalık, aşı, bilimsel çalışmayla ilgili fon kurulacaksa, TTB’yle iletişime geçiliyor. Bu noktada bu kurumlarla ilgili atılacak adımlar da önem kazanıyor. Buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, mevcut yapılar çok düşük oylarla bu yönetimleri sürdürüyor. 5 Mayıs’taki seçimlerde, oy kullanmaya gelecek her bir arkadaşımız gidişatı değiştirebilir” değerlendirmesi yaptı.