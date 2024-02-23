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Hayat

Sizin evde kim başrolde?

Türkiye'nin lider mobilya markası İstikbal, 21 Şubat’ta, 2024 Yeni Koleksiyonu için hazırladığı lansman filmini yayınladı.

11:12 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sizin evde kim başrolde?
Sizin evde kim başrolde?
"Sizin evde kim başrolde?"
mottosuyla yayınlanan reklam filmiyle İstikbal, göz alıcı ürünlerini müşterisinin beğenisine sunuyor.

Başrolü kaptırmak istemeyen çiftin güçlü birlikteliğine ve aile olmanın önemine vurgu yapılan lansman filminde marka, Türkiye'nin en ünlü çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'le çalışıyor.

İstikbal, 2024 Lansman Filmi ve yeni sezon ürünleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam edecek.


Her evde İstikbal var. Her evde başrolde mutluluk var.


#basroldeistikbalvar




#İstikbal
#mobilya
#Burak Özçivit
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