"Sizin evde kim başrolde?"

"Sizin evde kim başrolde?"

Başrolü kaptırmak istemeyen çiftin güçlü birlikteliğine ve aile olmanın önemine vurgu yapılan lansman filminde marka, Türkiye'nin en ünlü çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'le çalışıyor.