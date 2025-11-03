Skyroad ile keşfet fotoğraf yarışması başladı: Dünyayı kadrajına sığdıranlar altıncı kez bir araya geliyor

Seyahatten kültür-sanata, yemekten gündelik yaşama farklı coğrafyaların hikâyelerini takip eden Skyroad, altıncı kez düzenlediği yarışmasıyla gezmeyi, keşfetmeyi ve gördüklerini paylaşmaktan mutluluk duyan herkesi bir kez daha buluşturuyor. Toplamda 600.000 TL’ye ek olarak özel kategori vasıtasıyla 100.000 TL de hediye çeki verilecek Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’nın son başvuru tarihi 26 Kasım 2025 olarak belirlendi.





Eminevim, İstikbal, Limak, Vakıfbank ve Yıldız Holding’in ana sponsoru, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru ve Türk Telekom’un iletişim sponsoru olduğu yarışmanın detaylarına https://skyroadilekesfet.com/ adresinden ulaşılabiliyor.





Dünyayı kadrajına sığdırmak isteyenlere açık davet

Türkiye turizmine katkı sunmak amacıyla yola çıkan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilham veren anları ve hikâyeleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Fotoğrafla dünyayı yeniden keşfetmek isteyen herkese açık bir davet yapan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’nın dört kategorisi bulunuyor.





Katılımcılar, dört ayrı kategoride değerlendirmeye alınacak fotoğraflarıyla hem keşfetme tutkusunu yansıtma hem de değerli ödüller kazanma şansı elde edecek. Geçtiğimiz yıllarda binlerce başvurunun yapıldığı yarışma, bu yıl da Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorilerinde gerçekleştirilecek.





Yarışmanın jürisi ve takvimi açıklandı

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’nın jüri kadrosu açıklandı. Fotoğraf dünyasının deneyimli isimlerinden oluşan jüri, farklı bakış açılarını bir araya getirerek yarışmaya yeni bir dinamizm kazandıracak. Jüride; Ömer Lekesiz (Proje Danışmanı), Ümit Bektaş (Reuters Foto Muhabiri), Mustafa Korkmaz (Fotoğraf Sanatçısı), İsmail Küçük (Fotoğraf Sanatçısı), İlhan Eroğlu (Manzara Fotoğrafçısı) ve Elif Öztürk (Anadolu Ajansı Foto Muhabiri) yer alıyor.





Yarışmanın merakla beklenen takvimi ise https://www.skyroadilekesfet.com adresinde açıklandı:





Son Başvuru Tarihi: 26 Kasım 2025