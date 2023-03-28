SMA Tip-2 hastası İsmail'in ailesiyle geçirdiği son Ramazan olabilir: Fitre ve zekatlarınızla onu yaşatın

SMA Tip-2 hastası İsmail Akdeniz
Selma ve Eşref Akdeniz'in 2.5 yaşındaki yavrusu İsmail'in yaşama tutunmak için bize ihtiyacı var. Ailesi İsmail büyüdükçe her iki ayağında da güç kaybı olduğunu, ayakta durduğunda ağlamaya başladığını fark edip doktora götürdü. Yapılan araştırma ve genetik testler sonucu minik İsmail'e SMA Tip-2 Kas Hastalığı teşhisi konuldu. Anne Selma Akdeniz bu hastalığın ölümcül olduğunu ancak ancak ''Zolgensma Gen Tedavisi'' alabilirse iyileşebileceğini söylüyor.
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Bu tedavinin oldukça pahalı olduğunu belirten Akdeniz yardımseverleri İsmail'e yardım etmeye davet ediyor. İstanbul Valiliğinin 22-1888 no'lu izni ile kampanya başlatıldı.
Gen tedavisi olarak adlandırılan Zolgensma tedavisi yaklaşık 1 saat sürerken, hastalara damar içi enjeksiyon yoluyla ilaç veriliyor. İlacın dozu hastanın kilosuna göre belirleniyor. Çocuğuna SMA teşhisi konan aileler, bir süredir sözkonusu tedavinin SGK kapsamına alınarak Türkiye’de yapılması için çağrıda bulunuyor.
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ZİRAAT BANKASI
ALICI EŞREF AKDENİZ
AÇIKLAMA : SMA İSMAİL YAŞASIN
Tüm operatörlerden Paşa yazıp 5349'a SMS ile de İsmail'e destek olabilirsiniz. (Bir SMS bedeli 20 TL)
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Amca Murat Akdeniz Telefon: 0535 540 63 98