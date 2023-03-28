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Hayat

SMA Tip-2 hastası İsmail'in ailesiyle geçirdiği son Ramazan olabilir: Fitre ve zekatlarınızla onu yaşatın

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşamını sürdüren Selma ve Eşref Akdeniz çiftinin 2.5 yaşındaki oğlu İsmail, SMA tip-2 ile mücadele ediyor. Kısa bir süre önce ayakta durduğu için ağlamaya başlayan minik çocuğun, yapılan genetik testlerin ardından SMA tip-2 hastası olduğu belirlendi. İsmail'e destek için tüm operatörlerden 5349'a Paşa yazıp göndererek destek olabilirsiniz.

21:11 . 28/03/2023 Salı
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SMA Tip-2 hastası İsmail Akdeniz

SMA Tip-2 hastası İsmail Akdeniz

Selma ve Eşref Akdeniz'in 2.5 yaşındaki yavrusu İsmail'in yaşama tutunmak için bize ihtiyacı var. Ailesi İsmail büyüdükçe her iki ayağında da güç kaybı olduğunu, ayakta durduğunda ağlamaya başladığını fark edip doktora götürdü. Yapılan araştırma ve genetik testler sonucu minik İsmail'e SMA Tip-2 Kas Hastalığı teşhisi konuldu. Anne Selma Akdeniz bu hastalığın ölümcül olduğunu ancak ancak ''Zolgensma Gen Tedavisi'' alabilirse iyileşebileceğini söylüyor.

İsmail'in ailesiyle geçirdiği son Ramazan olabilir: Fitre ve zekatlarınızla onu yaşatın

Bu tedavinin oldukça pahalı olduğunu belirten Akdeniz yardımseverleri İsmail'e yardım etmeye davet ediyor. İstanbul Valiliğinin 22-1888 no'lu izni ile kampanya başlatıldı.

ANNEDEN ÇAĞRI VAR
Şu an 2 yaşında olan İsmail’in 9 kilo 750 gram olduğunu ifade eden Anne Akdeniz,
"Hastanenin tedavi için elverişli gördüğü kriter 5 yaş ve 20 kilo. Umarım bu süre içinde gereken parayı toplayabiliriz. Soruyorum size, hangi anne ve baba evladının tedavisi için bir umut varken, göz göre göre ölüme gitmesine seyirci kalır... SMA ölümcül kas hastalığı ve bizim çocuğumuz yavaş yavaş eriyor. Zolgensma gen tedavisini alabilirse Allah’ın da izniyle iyileşecek. Fakat herkesin bildiği gibi tedavi çok pahalı. Çağrımızı görenleri İsmail’e yardım etmeye çağırıyoruz. Lütfen İsmail’imin güneşi olun”
diye konuştu.
ZOLGENSMA NEDİR?

Gen tedavisi olarak adlandırılan Zolgensma tedavisi yaklaşık 1 saat sürerken, hastalara damar içi enjeksiyon yoluyla ilaç veriliyor. İlacın dozu hastanın kilosuna göre belirleniyor. Çocuğuna SMA teşhisi konan aileler, bir süredir sözkonusu tedavinin SGK kapsamına alınarak Türkiye’de yapılması için çağrıda bulunuyor.

İSMAİL AKDENİZ SMA TİP-2

@sma.ismailin.gunesi.ol

TL İBAN: TR32 0001 0024 6068 1231 3550 03

USD IBAN: TR05 0001 0024 6068 1231 3550 04

EURO IBAN: TR75 0001 0024 6068 1231 3550 05

Alıcı: Eşref Akdeniz / Ziraat Bankası

0 539 463 67 49

BAĞIŞ HESAPLARIMIZ

TL İBAN:TR 32 0001 0024 6068 1231 3550 03

ZİRAAT BANKASI

ALICI EŞREF AKDENİZ

AÇIKLAMA : SMA İSMAİL YAŞASIN

Tüm operatörlerden Paşa yazıp 5349'a SMS ile de İsmail'e destek olabilirsiniz. (Bir SMS bedeli 20 TL)

Sosyal medya hesapları

Instagram: @sma.ismailin.gunesi.ol

Twitter: @sma_ismailtip2

Baba Eşref Akdeniz Telefon: 0539 463 67 49

Amca Murat Akdeniz Telefon: 0535 540 63 98


#SMA
#Hastalık
#İsmail Akdeniz
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