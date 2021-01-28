Hayat Soğuktan etkilenen kediler akbil turnikelerinde ısındı
AKTÜEL

Soğuktan etkilenen kediler akbil turnikelerinde ısındı

Soğuktan etkilenen kediler akbil turnikelerinde ısındı

İstanbul'da soğuk havadan etkilenen kediler, akbil turnikelerinin üzerinde ısınmaya çalıştı. Kedilerin oluşturduğu ilginç manzara, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Haber Merkezi İHA
Soğuk nedeniyle sığınacak bir yer bulamayan kediler, akbil turnikelerinde ısındı.
Soğuk nedeniyle sığınacak bir yer bulamayan kediler, akbil turnikelerinde ısındı.

İstanbul’da kar yağışıyla meydana gelen olumsuz hava koşulları sokak hayvanları da etkilendi. Topkapı’daki sokak kedileri, Topkapı-Ulubatlı metro istasyonundaki akbil turnikelerinin üzerine çıkarak ısınmaya çalıştı. Metroya binmek için akbil basan vatandaşların, kedileri rahatsız etmeden turnikeleri kullandığı görüldü. Kedilerin oluşturduğu ilginç manzarayı gören vatandaşlar kedileri severek fotoğraflarını çekti.

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Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri
FOTOĞRAF 37
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin meşhur kedisi ’Gli’ camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor.
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Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
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Gli, 2004 yılında Ayasofya'da dünyaya geldi.
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ABD eski Başkanı Barack Obama’nın onu sevmesiyle bir anda hem ülkemizde hem de dünya gündemine yerleşen Gli şu anda 16 yaşında.
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Aslında ismi Gri’ydi ama şaşı olduğunu fark edince şakayla ismi Gli’ye döndü.
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Gli için acaba içinde bir imparatoriçe mi yaşıyor diye düşünebilirsiniz.
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Duruşuyla bakışıyla hakimiyetiyle çok farklı bir kedi.
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Gli’nin Ayasofya kültür envanterinde yer alıyor.
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İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri:
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Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri
Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi" unvanını elinde bulunduruyor. İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri:


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