Soğuktan etkilenen kediler akbil turnikelerinde ısındı

Gli için acaba içinde bir imparatoriçe mi yaşıyor diye düşünebilirsiniz.

Aslında ismi Gri’ydi ama şaşı olduğunu fark edince şakayla ismi Gli’ye döndü.

ABD eski Başkanı Barack Obama’nın onu sevmesiyle bir anda hem ülkemizde hem de dünya gündemine yerleşen Gli şu anda 16 yaşında.

Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri

Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi" unvanını elinde bulunduruyor. İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri: