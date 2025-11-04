Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Söke Belediyesi’nde maaş promosyon ihalesi sonuçlandı

Söke Belediyesi’nde maaş promosyon ihalesi sonuçlandı

17:564/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
SÖKE BELEDİYESİ MEMUR VE KADROLU İŞÇİ PERSONELLERİNİ KAPSAYAN BANKA MAAŞ PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI.
SÖKE BELEDİYESİ MEMUR VE KADROLU İŞÇİ PERSONELLERİNİ KAPSAYAN BANKA MAAŞ PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI.

Söke Belediyesi memur ve kadrolu işçi personellerini kapsayan banka maaş promosyon ihalesi sonuçlandı.

23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen açık artırma usulü ihale sonucunda ilk tekliflerin beklentilerin altında kalması nedeniyle komisyon tarafından oy birliği ile iptal edilerek yeniden teklif alınmasına karar verildi. Yapılan ikinci değerlendirmede, en yüksek teklifi Halk Bankası verdi. Banka, 3 yıllık dönem için kişi başı 87 bin TL nakit ve 3 bin TL parafpuan olmak üzere toplam 90 Bin TL promosyon teklifinde bulundu. Söke Belediyesi Promosyon Komisyonu, Halk Bankası’nın teklifini oy birliğiyle kabul etti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Alınan bu kararın tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen komisyon üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

#Söke
#Memur Maaşı
#promosyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni zam tablosu ortaya çıktı: Memur ve emekliye 2026 Ocak’ta ne kadar maaş artışı yapılacak? İşte memur ve emekli maaş zammı için tahminler