Söke Belediyesi’nde maaş promosyon ihalesi sonuçlandı

23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen açık artırma usulü ihale sonucunda ilk tekliflerin beklentilerin altında kalması nedeniyle komisyon tarafından oy birliği ile iptal edilerek yeniden teklif alınmasına karar verildi. Yapılan ikinci değerlendirmede, en yüksek teklifi Halk Bankası verdi. Banka, 3 yıllık dönem için kişi başı 87 bin TL nakit ve 3 bin TL parafpuan olmak üzere toplam 90 Bin TL promosyon teklifinde bulundu. Söke Belediyesi Promosyon Komisyonu, Halk Bankası’nın teklifini oy birliğiyle kabul etti.