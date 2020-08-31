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Hayat Usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti
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Son dakika haberine göre usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti: Mehtap Anıl kimdir?

Usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti

Sanat dünyasından acı bir haber geldi. "Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Mehtap Anıl yaşamını yitirdi.
Mehtap Anıl yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu Mehtap Anıl, gelen son dakika haberine göre yaşamını yitirdi.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.

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MEHTAP ANIL KİMDİR?

(d. 1940, İstanbul) Türk tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı.

Selanik kökenli bir ailenin tek çocuğu olarak 1940 yılında Çatalca’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileye mensup olan Mehtap Anıl’ın Hava Astsubayı olan babası Bateri ve Piyano ile ilgilendirdi. Halası ise Konservatuar’ın Keman Bölümü’nün ilk mezunlarındandır. Mehtap Anıl altı aylıkken istanbul’a yerleştiler. Önce Beyazıt İlkokulu’nu daha sonra İstanbul Kız Lisesi ve Cağaloğlu Belediye Konservatuarı Bale bölümü’ne girip, mezun oldu.

1958 yılında henüz lise talebesi iken, O yıl Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği güzellik müsabakasına katılacak olan arkadaşı Sunay Uslu ile beraber Yeni Melek Sineması’na giderlerken Hürriyet Gazetesine uğramaları sanatçının yaşamını değiştirmiş oldu. (Sunay Uslu o yıl yapılan müsabakada Türkiye Güzeli seçilir.)

Acar Film’in o yıl çekimlerine başladığı ÖLÜM FİLM ÇEKİYOR filminde koordinatör olan Zuhal Üstüntaş kendisine o filmde bir rol teklif eder. Acar Film’de yapılan deneme çekiminde hemen kabul edilir ve böylece günümüze kadar uzanan sanat yaşamı başlamış oldu.

Evli ve bir erkek evlat sahibi olan oyuncu, 1992-2002 arasında Tv de yayınlanan dizi Mahallenin Muhtarları dizisinde “Kemikkıran Kadriye” karateriyle kült olmuştur.

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