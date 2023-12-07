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Hayat

Son nefese kadar Kur’an

Hayatını Kur’an’ı anlamaya ve anlatmaya adayan ilim sahibi insanlardan merhum eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, son nefesine kadar Kur’an-ı Kerim ve hadisle yaşadı.

Yusuf Özdemir
04:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 05:23 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Lütfi Doğan
Lütfi Doğan

Dava arkadaşları onu, büyük alim, kâmil insan ve değeri ölçülemez bir kıymet olarak tanımladı. Merhum Doğan’ın 4 Aralık gecesi hayatını kaybettiği gece ibadet ettikten sonra hadis dersini yaptığını anlatan Oğlu Yahya Doğan, “Gece yarısı aniden fenalaştı. Apar topar yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 10 dakika sonra ruhunu teslim etti” dedi.

ÖLÇÜLEMEZ BİR DEĞERDİ

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Erbakan hocamızın en yakını ve vazgeçilmeziydi. Büyük alim, kamil insan ve değeri ölçülemez bir kıymetti. Sultan Abdulhamid’de olan kibarlık onda da vardı. Diyanet İşleri Başkanıyken dönemin hükümeti onu geçici vaiz yaptı, yani sürgüne uğradı ancak buna hiç ses çıkarmadı, o kadar da alçak gönüllüydü. Siyaset yaptığı yıllarda onu her parti ve görüşten insan sever, saygı duyardı. Mecliste yılda bir kez konuşur, herkes huşu içinde dinler ve en son gelip tebrik ederdi" dedi. Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da şöyle konuştu: “Lütfi Doğan hoca, farklı bir kişilikti. Erbakan ve arkadaşları onun görüşlerine çok kıymet verirdi. Düşünceli, ahlaklı ve tevazu sahibi bir insandı. Bulunduğu ortamlara sûkunet ve edep iklimi getirirdi. Bu yaşına rağmen vakıfta yaptığı çalışmalarından istifade edilirdi.”



#Aktüel
#Lütfi Doğan
#İslam
#Vefat
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