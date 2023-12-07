Son nefese kadar Kur’an

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Erbakan hocamızın en yakını ve vazgeçilmeziydi. Büyük alim, kamil insan ve değeri ölçülemez bir kıymetti. Sultan Abdulhamid’de olan kibarlık onda da vardı. Diyanet İşleri Başkanıyken dönemin hükümeti onu geçici vaiz yaptı, yani sürgüne uğradı ancak buna hiç ses çıkarmadı, o kadar da alçak gönüllüydü. Siyaset yaptığı yıllarda onu her parti ve görüşten insan sever, saygı duyardı. Mecliste yılda bir kez konuşur, herkes huşu içinde dinler ve en son gelip tebrik ederdi" dedi. Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da şöyle konuştu: “Lütfi Doğan hoca, farklı bir kişilikti. Erbakan ve arkadaşları onun görüşlerine çok kıymet verirdi. Düşünceli, ahlaklı ve tevazu sahibi bir insandı. Bulunduğu ortamlara sûkunet ve edep iklimi getirirdi. Bu yaşına rağmen vakıfta yaptığı çalışmalarından istifade edilirdi.”