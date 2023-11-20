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Hayat

Şoray’dan Aytmatovlara ziyaret

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un himayesinde başlayan 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali kapsamında “Aytmatov ve Sinema” forumu düzenlendi.

Sevda Dursun
04:00 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 06:21 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

Bu yıl ilki düzenlenen festival, 12 Aralık’ta 95. doğum yılı kutlanacak dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’a atfedildi. Yerli ve yabancı yazarlarla akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen forum, Ulusal Kütüphanedeki Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi’nde yazarın eserleri ve fotoğraflarının sergilenmesiyle başladı.


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Festivalin onur konuğu oyuncu Türkan Şoray, Cengiz Aytmatov’un ailesini ziyaret etti. Şoray, fotoğrafının Aytmatov ailesi, konuk sanatçıyla gurur duyduklarını ve kendisine hayran olduklarını dile getirdi. Şoray, “Çok mutluyum. Cengiz Aytmatov’un ruhu sanki burada. Buraya ziyaretim, torunlarıyla kucaklaşmam, çok güzel duygular bunlar” dedi. Eldar Aytmatov, Şoray’a, babasının “Kızıl Elma” hikayesinden esinlenerek yaptığı tabloyu hediye etti.


#Kırgızistan
#Sadır Caparov
#Aytmatov
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