Hayat Sosyal medyada yeni akım Bebeklerinin suratına peynir fırlatmak
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Sosyal medyada yeni akım: Bebeklerinin suratına peynir fırlatmak

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akım ortaya çıkmasın… Hızını yetişemediğimiz bu akımların şimdilerde en çok konuşulan ve paylaşılan ebeveynler bebeklerinin suratına cheddar peyniri fırlatması. Komik olduğu düşünülen bu akıma mağdur kalan çocukların yüz ifadesinden anlaşılacağı üzere hiç de eğlenceli olmayan bir akıma daha maruz kalıyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni akıma maruz kalan bir çocuk.
Yeni akıma maruz kalan bir çocuk.

Sosyal medyada büyük bir hızla başlayıp herkesin uyguladığı sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi. Makyaj videoları, deterjan kapsülü yemek, Kiki dansı, Falling Star… Saymakla bitmiyor ama her geçen gün bu akımlara bir yenisi eklenerek kendinden öncekini solluyor. Şimdiler de ebeveynler bebeklerinin suratına cheddar peyniri fırlatması oldukça rövanşta.

Anne babaların neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyoruz ama birden suratına çarpan peynirden çocukların memnun olmadığı çok belli.

Twitter’da bu akıma örnek olabilecek paylaşımlardan bir kaçı:

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