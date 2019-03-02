Sosyal medyada yeni akım: Bebeklerinin suratına peynir fırlatmak

Sosyal medyada büyük bir hızla başlayıp herkesin uyguladığı sosyal medya akımlarına bir yenisi daha eklendi. Makyaj videoları, deterjan kapsülü yemek, Kiki dansı, Falling Star… Saymakla bitmiyor ama her geçen gün bu akımlara bir yenisi eklenerek kendinden öncekini solluyor. Şimdiler de ebeveynler bebeklerinin suratına cheddar peyniri fırlatması oldukça rövanşta.

Anne babaların neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyoruz ama birden suratına çarpan peynirden çocukların memnun olmadığı çok belli.

Twitter’da bu akıma örnek olabilecek paylaşımlardan bir kaçı:

Thankfully he likes cheese pic.twitter.com/5cE4SrgaR3

— shelbyjane (@shelbslord) 28 Şubat 2019

Cheesed my cousin. pic.twitter.com/79Yv1p0bMS

— Beef Gyro (@TEJAX001) 28 Şubat 2019

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