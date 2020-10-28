Sosyal medyada yeni bir akım: 'Numara Komşuluğu' suçları da beraberinde getiriyor

Her geçen gün yeni bir akım karşımıza çıkıyor. Şimdi de numara komşuluğu akımı ortaya çıktı. Özellikle gençler arasında çokça yaygınlaşan numara komşuluğunda kişiler kendi telefon numaralarının bir alt ya da bir üst numarasına mesaj atarak ya da arayarak arkadaş olmayı teklif ediyorlar.
Gençler tehlike altında
Mobil cihazların yeni yeni hayatımıza girdiği 2000’li yılların başlarında 'Numara Komşuluğu' akımının yeniden gündeme getirildiğini belirten USMED AR-GE Başkanı Engin Dinç, "Her akımı hiç sorgulamadan kabul edip uygulamaya koyan gençlerimiz bu uygulama nedeniyle tehlike altında. Çünkü izni olmadan bir bireyi telefondan aramak veya mesaj atmak taciz suçu sayılabilir.
Hukuki sorumlulukları var
Aile içinde de son derece olumsuz durumlara neden olabilecek bu akımın önüne geçilmesi adına özellikle bu akıma katılanların uyarılması gerekiyor. Bir insanı fiziksel olarak taciz edip rahatsızlık vermenin hukuki sorumluluğu neyse telefon üzerinden ya da sosyal medya vasıtasıyla da bu rahatsızlığı vermenin hukuki sorumluluğu aynıdır" dedi.
Kişisel bilgileri ele geçirmek suç
Numara komşuluğu ile tanımadığı kişilere mesaj atanlar bir de ortaya çıkan komik diyalogların ekran görüntülerini alıp Twitter’da paylaşmakta. Bu durumun da aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na da muhalefet etmek olduğunun altını çizen Dinç, "Bireylerin izni olmaksızın veya anonimleştirme yapmaksızın bir kişinin ismini, telefon numarasını ve buna benzer kişisel bilgilerini paylaşmak ve yine izni olmaksızın kişisel bilgilerini ele geçirmek suç sayılmaktadır" ifadelerini kullandı.
- Ailelere büyük sorumluluklar düşüyor
Bu konuda ailelere büyük sorumluluk düştüğünü anlatan Dinç, "Özellikle gençlerin takip edilmesi ve bu tarz bir akımdan uzak durması konusunda telkinlerde bulunması gerekmektedir. Aksi halde doğacak hukuki sorumluluklar ve davalar çok can sıkıcı olabilir" şeklinde konuştu.