Sosyal tarihimizde yeniden keşfedilmesi gereken isimler var

Her şey Ahmed Midhat Efendi’nin ağabeyi Cevdet Efendi’nin tavlasıyla başladı. Annem bana bu tavlayı seneler evvel vermiş, ben de o tarihte bir not kağıdına “Ahmed Midhat Efendi’nin ağabeyi Cevdet Efendi’nin tavlası” diye not almışım. Sonra bu notu plastik bir kılıfa koymuşum sararmasın, kaybolmasın diye ve bir çekmeceye koymuşum. Uzun bir zaman sonra o kağıdı buldum ve “Ben bu tavlanın verilişini hatırlıyorum ama ailenin bu kısmı hakkında detay bilmiyorum” diye düşündüm. Neden anneme sormadım, öğrenmedim diye hayıflandım. Ondan sonra her şey yavaş yavaş gelişti.