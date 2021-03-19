​ÂSÂR sergisi sanatseverlerle buluştu

Hat sanatının birçok dönemine ışık tutan ve seçkin hattatların nadide eserlerini barındıran, hattat Abdurrahman Kılıç koleksiyonlarından oluşan ÂSÂR sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerle buluşan serginin açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Pulat, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Hattat Abdurrahman Kılıç ve birçok sanatsever katıldı.

HAYAT İlk kez sergileniyor

160’I AŞKIN ESER BULUNUYOR

Koleksiyoner Kılıç’ın yirmi yıla yakın zamanda bir araya getirdiği hususi koleksiyonu ÂSÂR; kıt’a murakka ve levha gibi, hat sanatının birçok formunu içeren 160’ı aşkın eser bulunuyor. Aralarında Kazasker Mustafa İzzet, Es’ad Yesari, Mahmud Celaleddin, Mehmed Şefik, Abdullah Zühdi ve Halim Özyazıcı gibi 19. asrın meşhur hattatlarından birçoğunun nadide eserini bulunduran koleksiyon, geniş bir yelpazede ele alınıyor. Hat sanatının birçok devrini, sanat tarzlarını ve yazı üsluplarını çeşitlilikle sunan hususi koleksiyon, 22 Nisan’a kadar Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde ziyaret edilebilecek.

HER ESERİN BİR HİKAYESİ VARDIR

Sergide yer alan her eserin kendine özel bir hikayesi olduğuna dikkat çeken hattat Abdurrahman Kılıç, o hikayelerden birini şu sözlerle anlattı: “Şişli tarafında bir eser satıldığı söylendi. Eseri almaya gittiğimde kafamda bir rakam vardı. Farazi olarak 100 lira diyelim. Eser sahibi, ‘Eseri satmak istiyorum, durumum müsait değil ama bu eserin bana nasıl geldiğini bilmenizi isterim. Eser, babamdan kaldı. 1940’lı yıllarda hattatlara destek amaçlı yazı yazdırıyordu. Hattatlar o yıllarda işsiz kalmışlardı. Miras bölüşümünde de bu bana kaldı ve şu an çok zor durumdayım, dolayısıyla bunu satmak durumundayım’ dedi. Ben de 100 liralık esere; 150 lira verebilirim dedim. Beyefendi duygulandı ve yanımda ağlamaya başladı. ‘Yarın kredi ödemem var ve 150 lira. Zamanında babam onlara destek oldu bugün de o bana destek oluyor’ dedi.” Kendisini en çok etkileyen hikayenin bu olduğuna dikkat çeken Kılıç, elinden geldiği kadar eserleri topladığını dile getirdi.

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