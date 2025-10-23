STK Fest'te gençlik ve vicdan buluşması: “Dünyayı değiştirecek olan, vicdanı diri tutan gençlerdir”

Programın açılışında yapılan konuşmada, STK FEST’in yalnızca bir etkinlik değil, “sorumluluk bilinciyle kuşanmış bir gençliğin doğuşu” olduğu vurgulandı.Konuşmacılar, “Bu festival, gençliğin enerjisini sivil toplumun vicdanıyla bir araya getiriyor. Geleceğin yöneticileriyle bugünün öncüleri burada buluşuyor.” ifadelerini kullandı.





“Mazlum coğrafyaların sesi gençlik olacak”





Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere dikkat çekilen konuşmada, Kudüs’ten Gazze’ye, Arakan’dan Doğu Türkistan’a kadar birçok coğrafyada süren adaletsizliklere değinildi.





“Gazze’nin acısı bizim acımızdır. Doğu Türkistan’daki bir kardeşin duası bizim sorumluluğumuzdur. İstanbul’da bu salonda toplanan her bir gencin yüreği, bu ümmetin kalbidir.” sözleriyle gençlere vicdanlı bir duruş çağrısı yapıldı.





“Sivil toplum, vicdanın kurumsal hâlidir”





Konuşmada, sivil toplumun önemine de dikkat çekildi:





“Sivil toplum, vicdanın kurumsal hâlidir. Devletlerin yapamadığını gönüllüler yapar. Bir toplumun ruhu, gönüllülerinin kalbinde yaşar.”





STK FEST’in amacının gençleri yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil, aynı zamanda iyi insan, iyi gönüllü ve iyi bir ümmet ferdi olmaya teşvik etmek olduğu belirtildi.





“Mazlumların sesi olun, sessizlerin sözcüsü olun”





Etkinliğin sonunda katılımcılara, “Mazlumların sesi olun, sessizlerin sözcüsü olun, bu çağın adalet arayışına katkı sunun.” çağrısı yapıldı.





Konuşmada ayrıca, “Bizim için Kudüs bir vicdan sınavıdır, Gazze direnişin adıdır, Arakan sabrın, Doğu Türkistan kimliğin, Suriye umudun yeniden doğuşudur.” ifadeleriyle mazlum coğrafyalara dikkat çekildi.





“Geleceği değiştirecek olan, iyi kalpli insanlardır”





Programın sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden yetkililer, “Biz inanıyoruz ki geleceği değiştirecek olan sadece güçlü fikirler değil, iyi kalpli insanlar olacaktır.” mesajını paylaştı.



