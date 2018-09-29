Suriyeli baba kızdan utandıran mesaj

Sosyal medyada dolaşan bir videoda Suriyeli baba kız Türkiye’ye sığındıklarını anlatıyor. Babasının konuşmasını tercüme eden küçük kızın söyledikleri insanlığımızı düşündürecek cinsten. “Suriyeliyiz ve size çok teşekkür ediyoruz” diye başlayan videonun devamında baba şunları da söylüyor: “Türk devletine teşekkür ederiz bize yardım ettiğiniz için. Biz Suriyeliyiz. Bazılarımız kötü ve bazılarımız iyi. Bir elin 5 parmağı aynı değil. Sizin içinizden bazıları bize zalimlik yapıyor. Suriyeli mahalleleri taşlıyorlar. Size kötülük yapanlara ceza verin ama bütün Suriyelilere ceza vermeyin.”

Kanımız Türkiye, canımız Türkiye

Hiçbir Suriyelinin yaptığı kötülüğü kabul etmediklerini söyleyen baba kız, “Biz sizinleyiz ve sizi çok seviyoruz. Türkiye’ye zarar verenlere kızın ve biz sizinle aynı karardayız. Siz İslam’da bizim kardeşlerimizsiniz. Kanımız Türkiye, canımız Türkiye” şeklinde konuştu.

Ülkemize sığınmış bu güzel kızın babasının yaptığı yaptığı konuşma ve kızın tercümesi üzerine söylenebilecek tek bir söz var mı? pic.twitter.com/gSLfJtXGk0

— Kasım İleri (@kasimileri_) 29 Eylül 2018

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