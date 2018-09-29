Hayat Suriyeli baba kızdan utandıran mesaj
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Suriyeli baba kızdan utandıran mesaj

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan baba kız çektikleri video sosyal medyada bir hayli ilgi odağı oldu. Türk devleti ve halkına teşekkür eden baba kızın devamında söyledikleri ise düşündürdü. Videoda babasının konuşmasını tercüme eden küçük kızın söyledikleri duygulandırdığı gibi insanlığımızdan da utandıracak cinsten.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Babasının söylediklerini tercüme eden küçük kızın söyledikleri duygulandırdığı gibi insanlığımızdan da utandıracak cinsten.
Babasının söylediklerini tercüme eden küçük kızın söyledikleri duygulandırdığı gibi insanlığımızdan da utandıracak cinsten.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda Suriyeli baba kız Türkiye’ye sığındıklarını anlatıyor. Babasının konuşmasını tercüme eden küçük kızın söyledikleri insanlığımızı düşündürecek cinsten. “Suriyeliyiz ve size çok teşekkür ediyoruz” diye başlayan videonun devamında baba şunları da söylüyor: “Türk devletine teşekkür ederiz bize yardım ettiğiniz için. Biz Suriyeliyiz. Bazılarımız kötü ve bazılarımız iyi. Bir elin 5 parmağı aynı değil. Sizin içinizden bazıları bize zalimlik yapıyor. Suriyeli mahalleleri taşlıyorlar. Size kötülük yapanlara ceza verin ama bütün Suriyelilere ceza vermeyin.”

Kanımız Türkiye, canımız Türkiye

Hiçbir Suriyelinin yaptığı kötülüğü kabul etmediklerini söyleyen baba kız, “Biz sizinleyiz ve sizi çok seviyoruz. Türkiye’ye zarar verenlere kızın ve biz sizinle aynı karardayız. Siz İslam’da bizim kardeşlerimizsiniz. Kanımız Türkiye, canımız Türkiye” şeklinde konuştu.

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