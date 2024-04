Sweet Dreams Gazze'ye can oldu

İngiltere’de yaşayan bir grup kadın film yapımcısı ve sinema yazarı tarafından kurulan Gazze İçin Sinema (Cinema4Gaza) geçtiğimiz hafta Filistin yararına bir müzayede başlattı. Topluluğun web sitesindeki açık artırmaya, Filistinlilere Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians - MAP) isimli kuruluşa bağışlaması için dünyaca ünlü isimler, imzalı film posterlerinden online sohbet ve kişisel eşyalara kadar çeşitli bağışlarda bulundu. Destek veren isimler arasında Tilda Swinton , Annie Lennox, Joaquin Phoenix, Spike Lee ve Guillermo del Toro, Ramy Youssef, Jonathan Glazer yer aldı. 12 Nisan’da sona eren açık artırmada 315 bin dolar para toplandı. MAP’a bağışlanan bu parayla, Gazze’deki Filistinliler için temiz su, kanser ilacı türünde tıbbi destek sağlanacak.

Müzayedenin en ilgi gören parçası İskoç müzisyen Annie Lennox’un, Eurythmics grubu için kaleme aldığı “Sweet Dreams” şarkısının el yazması sözleri oldu. Pop müzik tarihinin en bilinen parçasının el yazması sözleri için 26 bin 222 dolar ödendi. 2024 Oscar ödül töreninde İlgi Alanı (Zone of İnterest) filmiyle beş dalda ödül alan yönetmen Jonathan Glazer, konuşmasında İsrail’in saldırılarını kınamıştı. Müzayedeye imzalı film posterleriyle destek veren yönetmenin bağışı ise 13 bin 702 dolar topladı. ABD’denin başkenti Washington’da Filistin tarihi, kültürel mirasını dünyayla paylaşan “Museum of the Palestinian People” da, film gösterimleri ve sergilerle ABD’lilerin Filistin’i anlamasını sağlıyor. Buluşma ve konuşmalarda Filistinliler için yapılabileceklerin ele alındığı müze, 30 Eylül’den bu yana Huna Al Quds sergisine ev sahipliğini sürdürüyor. Halen ziyaret edilebilen sergi, 20. yüzyılın başlarında İngiliz işgali altındaki Kudüs’ün kültürel ve sanatsal yaşamına geniş bir bakış sunuyor. Müze, serginin son hafta etkinliği olarak 20 Nisan’da Filistinli yönetmen Eşref Masharawi'nin 2022 yapımı “Filistin 1920: Filistin Hikayesinin Diğer Yüzü” filmini gösterecek.