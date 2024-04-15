Sweet Dreams Gazze'ye can oldu

İngiltere’de yaşayan bir grup kadın film yapımcısı ve sinema yazarı tarafından kurulan Gazze İçin Sinema (Cinema4Gaza) geçtiğimiz hafta Filistin yararına bir müzayede başlattı. Topluluğun web sitesindeki açık artırmaya, Filistinlilere Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians - MAP) isimli kuruluşa bağışlaması için dünyaca ünlü isimler, imzalı film posterlerinden online sohbet ve kişisel eşyalara kadar çeşitli bağışlarda bulundu. Destek veren isimler arasında Tilda Swinton , Annie Lennox, Joaquin Phoenix, Spike Lee ve Guillermo del Toro, Ramy Youssef, Jonathan Glazer yer aldı. 12 Nisan’da sona eren açık artırmada 315 bin dolar para toplandı. MAP’a bağışlanan bu parayla, Gazze’deki Filistinliler için temiz su, kanser ilacı türünde tıbbi destek sağlanacak.





SERGİYE FİLM EŞLİK EDECEK

Müzayedenin en ilgi gören parçası İskoç müzisyen Annie Lennox’un, Eurythmics grubu için kaleme aldığı “Sweet Dreams” şarkısının el yazması sözleri oldu. Pop müzik tarihinin en bilinen parçasının el yazması sözleri için 26 bin 222 dolar ödendi. 2024 Oscar ödül töreninde İlgi Alanı (Zone of İnterest) filmiyle beş dalda ödül alan yönetmen Jonathan Glazer, konuşmasında İsrail’in saldırılarını kınamıştı. Müzayedeye imzalı film posterleriyle destek veren yönetmenin bağışı ise 13 bin 702 dolar topladı. ABD’denin başkenti Washington’da Filistin tarihi, kültürel mirasını dünyayla paylaşan “Museum of the Palestinian People” da, film gösterimleri ve sergilerle ABD’lilerin Filistin’i anlamasını sağlıyor. Buluşma ve konuşmalarda Filistinliler için yapılabileceklerin ele alındığı müze, 30 Eylül’den bu yana Huna Al Quds sergisine ev sahipliğini sürdürüyor. Halen ziyaret edilebilen sergi, 20. yüzyılın başlarında İngiliz işgali altındaki Kudüs’ün kültürel ve sanatsal yaşamına geniş bir bakış sunuyor. Müze, serginin son hafta etkinliği olarak 20 Nisan’da Filistinli yönetmen Eşref Masharawi'nin 2022 yapımı “Filistin 1920: Filistin Hikayesinin Diğer Yüzü” filmini gösterecek.





FİLİSTİN FİLMLERİ 21 NİSAN’DA CHİCAGO’DA

ABD’de Filistin programları bununla da sınırlı kalmıyor. Aynı günlerde, Chicago Film Festivali de 21 Nisan’da Filistin sinemasının daha görünür olması için gerçekleşecek. Sponsorları arasında Watermelon Pictures’ın yer aldığı festivalin ödüllü yapımları açıklandı. En iyi mini belgesel “Direniş Tırmanışı” ile yönetmenler Nick Rosen ve Zachary Barr’in, en iyi kısa anlatım “Jaffa’dan Bir Portakal” ile yönetmen Mohammed Almughanni’nin, Filistin Ruhu Film Ödülünü ise “Samia Halaby: Bir Video Portresi” ile yönetmen Munir Atalla’nın yapımları oldu.





ÖDÜLÜNÜ GAZZELİLERE ADADI

Hint asıllı ABD’li aktris Avantika Vandanapu, geçtiğimiz hafta Hardvard Üniversitesi tarafından “Güney Asya Yılın Kişisi” ödülüne layık görüldü. Vandanapu ödülünü Gazzelilere adayarak şunları söyledi: “Bana göre bu yılın gerçek kahramanları renkli insanlar ve Gazze’deki cesur kardeşlerimiz oldu. Bu ödülü onlara, Filistin aktivistlerine ve kaybettiğimiz World Central Kitchen ekibine adıyorum, çünkü onlar dünyamızı adaletsizlikten, baskıdan ve şiddetten korumak için yorulmadan çalışıyorlar. Lütfen onları anmak için bir dakikanızı ayırın.”



