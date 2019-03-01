Hayat Takım elbiseli kravatlı simitçi
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Takım elbiseli kravatlı simitçi

Bursa'da her gün takım elbisesini giyip kravatını takan ve simit sattığı arabasını temizledikten sonra simitlerini sıralayan 60 yaşındaki memur emeklisi Ahmet Berksun, "kravatlı simitçi" olarak tanınıyor.

Haber Merkezi AA
Ahmet Berksun
Ahmet Berksun

Bursa'da her gün kravatı ve takım elbisesiyle geldiği seyyar arabasının başında simit satan 60 yaşındaki memur emeklisi Ahmet Berksun, şık kıyafeti ve kibar tavırlarıyla dikkati çekiyor, vatandaşların takdirini topluyor.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 2005'te emekli olan Berksun, emekliliğinden sonra çeşitli kentlerde otel mutfaklarında şeflik, restoranlarda bulaşıkçılık, taksicilik gibi işler yaptı.

Yaklaşık 5 ay önce Bursa'ya gelen Berksun, her gün aynı yerde takım elbisesi, kravatı ve boyalı ayakkabıları ile simit arabasının başına geçerek, ekmek teknesini temizledikten sonra simitlerini sıralayıp satışa başlıyor. Önünden geçenlerin ilgisini çeken Berksun, kentte "kravatlı simitçi" olarak tanınıyor.

Kravatlı simitçimiz diye bekliyorlar

Berksun, yaptığı açıklamada, Bursa'ya taşınır taşınmaz bir iş aramaya başladığını ve bu sırada simitçilik yapma fikrinin aklına gediğini söyledi.

Bir simitçiye gittiğini ve simit satmak istediğini anlattığını belirten Berksun, "Simitleri aldım bir kahvehanenin önünde satmaya başladım. Fırınlardan büfelere simit götürüp sattım. Sonra beni simit arabasının başına yönlendirdiler. Ben, nerede çalışırsam çalışayım iş şartlarına göre elbisemi giyerim ama gelirken takım elbiseyle gelir, çıkarken yine takım elbiseyi giyer çıkarım" diye konuştu.

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