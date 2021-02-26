Hayat Taksim Meydanında inşaatı süren caminin yüzde 99u tamamlandı
AKTÜEL

Taksim Meydanı'nda inşaatı süren caminin yüzde 99'u tamamlandı

Taksim'de inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlanan caminin yapımında sona gelindi. Ana kubbesindeki göbek yazısı tamamlanan ve boyanan caminin zemin ve birinci kat döşemeyle duvar kaplaması ve dekorasyon işlemleri bitti. İç kısımdaki boya ile çevresindeki peyzaj çalışmaları süren caminin ramazanda ibadete açılması planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Taksim Camii
Taksim Camii

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yürütülüyor.

Genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlanan caminin ana kubbesindeki göbek yazısı da bitti ve etrafı boyandı. Caminin içerisinin boyanmasıyla çevresindeki peyzaj çalışmalarına ise hızla devam ediliyor.

Yapımı tamamlanan caminin ana kapısı da takılacak.

Caminin zemin ve birinci kat döşeme ile duvar kaplaması, dekorasyon işlemleri ve pencere prekast çalışmaları bitti.

Tüm mekanlarında alçıpan kaplama ve sıva işlemleri bitmek üzere olan caminin dış cephe ferforje çalışmasının da yüzde 90'ı tamamlandı.

Caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

İşte Taksim Camii: Tüm heybetiyle ortaya çıktı
GÜNDEM
İşte Taksim Camii: Tüm heybetiyle ortaya çıktı

Taksim Camii'nde sona doğru: Dış cephe tamam
FOTOĞRAF 15
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Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii’nin inşaatında sona yaklaşıldı. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin dış cephesi de tamamlandı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplama işlemlerinin bitmesinin ardından çevre düzenlemesi de yapılıyor.
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2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden caminin iç kısmının renkleri ise kahverengi tonlarında olacak. Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek.
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Birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor. Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının, 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.
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Taksim Camii’nin ana giriş kapısına; İnnes salâte kânet alel-mü’minîne kitâben mevkûtâ (NİSÂ, 103) (Muhakkak ki namaz, müminlere vakitleri belirli bir farzdır) yazılı kitabe monte edildi.
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İç kısımda sadece boya ve nakkaş işçiliği kaldığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Taksim Camii’nin açılacağı günü bekliyoruz. Özellikle Ayasofya’nın açılmasından sonra bütün dikkatler Ayasofya Camii’nin açılışına yönelmiş vaziyette. Geçtiğimiz aylarda cumhurbaşkanımız da teşrif etmişti, yerinde incelemeler yapmıştı. O tarihten bugüne Taksim Camii’nin dış cephesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Ana giriş kapısının kitabesi kondu. Çevre düzenlemesi de şuanda yapılıyor.
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Boya yapılacak şekilde iç kaplamaları yapıldı. Daha sonra boyası ve nakkaş işçiliği için hazır hale getirilecek. Takriben boyama işleminden 1 hafta, 10 gün sonra da nakkaşlar görev alacaklar. Tabii montalama esası üzerine yapılacak. İç süslemeleri tamamlandıktan sonra şubatın sonu martın başı gibi tamamlanmasını bekliyoruz.
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Son rötuşlarla beraber Ramazan ayında Taksim Camii inşallah ibadete açılacak. Dileriz Kadir Gecesi’ni hep birlikte Taksim Camii’nde eda ederiz. Dışı tamamen bitmiş durumda. İçiyle ilgili ise sadece boya ve nakkaş işçiliği kaldı. Yüzde 80-90 tamamlanmış durumda Ramazan’da hazır olacak inşallah” dedi.
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Taksim Camii'nde sona doğru: Dış cephe tamam
Taksim Meydanı'nda yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Cami inşaatında sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten caminin dış cephesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin iç kısmının renkleri ise kahverengi tonları olacak. Çevre düzenlemesine geçilen caminin Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Taksim Camii inşaatında son durum havadan görüntülendi
OYNAT 02:09
Taksim Camii inşaatında son durum havadan görüntülendi
Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.


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